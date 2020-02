Kelemen Hunor, despre noua propunere de premier: Sa vedem ce spune Citu, s-ar putea sa faca propuneri sa ne lase cu gura cascata

Ziare.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, pentru Mediafax ca s-ar putea ca Florin Citu sa faca propuneri de ministri si de program de guvernare care sa lase pe toata lumea cu gura cascata."Pe mine nu ma mai surprinde nimic, este o nominalizare, Doamne ajuta. Asteptam sa faca o declaratie, sa vedem ce ganduri are, ce guvern vrea sa propuna, daca vine cu un guvern monocolor PNL sau are si alte ganduri, vom vedea. Pana nu vedem ce spune Citu nu putem spune decat ca a facut si presedintele o nominalizare.In acest moment ramane de vazut daca va reusi sa formeze o majoritate, la prima incercare, sau mergem mai departe, si urmeaza a doua nominalizare sau a treia, e greu de spus. Nu cred ca s-a rezolvat problema, dar s-ar putea sa faca niste propuneri de program de guvernare si ministri sa ne lase cu gura cascata", a spus Kelemen.Intrebat ce va face UDMR daca premierul desemnat va propune un guvern de coalitie, iar Uniunea sa participe la crearea unei majoritati, Kelemen Hunor a explicat ca nu poate da un raspuns."Nu am vorbit cu Citu, nu stim ce intentii are, ar fi prematur sa spunem ce si cum, mingea este la el, trebuie sa vedem cum se gandeste sa formeze o majoritate", a mentionat presedintele UDMR.Intrebat, mai departe, daca varianta Florin Citu este mai buna sau nu decat varianta Ludovic Orbam, Kelemen a afirmat ca premierul desemnat este un lider PNL, pe linia stabilita de PNL."Nu stim abilitatile lui Citu fiindca nu am avut ocazia sa lucram cu el, doar in aceasta scurta perioada cat a fost ministru de Finante, si nu putem spune daca are sau nu calitatile necesare. Este in linia PNL, guvern PNL, lider PNL", a conchis Kelemen Hunor.Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, miercuri seara, pe Florin Citu premier. Decizia a fost luata in urma consultarilor pe care seful statului le-a avut cu liderii partidelor parlamentare.Citeste si: