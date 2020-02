Hunor: O noua nominalizare a lui Orban inseamna ca presedintele vrea anticipate. Nu mergem la consultari cu o propunere

Ziare.

com

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, pentru Mediafax, ca Uniunea ca participa la consultarile de la Cotroceni si va vedea ce propunere face presedintele pentru premier."Ce pot sa spun e ca noi nu vom avea o propunere pentru prim-ministru. De asemenea, nu vom sustine crearea unei majoritati in jurul PSD si nici un premier sustinut de PSD. Daca va fi propus, din nou, Ludovic Orban ca premier, vom vedea.Daca va veni presedintele Iohannis cu aceasta propunere inseamna ca doreste sa impinga lucrurile spre alegerile anticipate. E putin probabil sa ai argumente logice dupa ce miercuri ai avut 261 de voturi impotriva iar poimaine sa crezi ca vei avea 233 de voturi pentru", a spus Kelemen.Potrivit acestuia, mingea se afla in terenul presedintelui Klaus Iohannis si ramane de vazut cum doreste acesta gestionarea situatiei."Dupa cele 25 de ordonante de urgenta, lucrurile se schimba putin si nu stim care este situatia legala si juridica a acestora, nici a celei care schimba legea electorala. Asta deoarece nu au avut avizele de la Consiliul Legislativ, iar fara acesta nu se pot publica in Monitorul Oficial.Daca, totusi, apare OUG respectiva trebuie atacata la CCR de catre Avocatul Poporului deoarece Guvernul schimba regulile jocului in timpul jocului in mod radical", a precizat presedintele UDMR.Kelemen a explicat ca s-au modificat lucruri importante in legea electorala, astfel ca toata lumea poate vota unde doreste, ceea ce nu este deloc in regula: "In acea OUG se spune ca alegerile locale si cele parlamentare au loc in aceeasi zi, desi exista o interdictie din partea CCR si o recomandare a Comisiei de la Venetia de care Guvernul nu a tinut cont. Pana nu se clarifica de CCR aceste lucruri, e putin probabil sa mergi linistit spre anticipate cu toate ca anticipatele sunt de dorit si poate ar rezolva criza guvernamentala care dureaza de 8 ani".PNL a decis sa mearga la consultarile de la Cotroceni cu aceeasi formula de ministri. Ludovic Orban va fi propunerea liberalilor pentru a fi nominalizat de presedintele Klaus Iohannis, atat in prima, cat si la o eventuala a doua runda de consultari.Dupa calculele liberalilor, votul pentru prima propunere de Cabinet ar trebui sa fie organizat in jur de 24-25 februarie, au precizat surse liberale.Klaus Iohannis discuta, joi, la Cotroceni, cu liderii de partide, pentru desemnarea unui nou Guvern.