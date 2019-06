Kelemen Hunor anunta ca UDMR va vota motiunea de cenzura

Ziare.

Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca Uniunea va avea o contributie la textul motiunii de cenzura primit de la reprezentantii PNL."Am vazut textul, mi l-au trimis colegii din PNL, am avut niste sugestii. Am avut, marti, o intalnire cu ei si, daca lucrurile nu se vor schimba, atunci inseamna ca vom avea si noi o contributie la acel text al motiunii. Daca ramane asa, atunci vom semna si textul motiunii si vom vota motiunea de cenzura saptamana viitoare.Decizia formala nu am luat-o, o vom lua prin vot in grupurile parlamentare reunite ale UDMR, inainte de motiune, dar in principiu asta ramane recomandarea mea, de a sanctiona, politic, prin vot, Guvernul.Aici a contat ceea ce s-a intamplat zilele trecute si, mai ales, joia trecuta, cand am vazut incapacitatea administrativa si politica a Guvernului de a opri anunte manifestatii si prezente in Valea Uzului. Este o sanctiune din partea noastra spre Guvern", a spus Kelemen.Potrivit acestuia, contributia UDMR la textul motiunii de cenzura se refera la situatia creata in Valea Uzului si legalitatea interventiilor Primariei Darmanesti."E o chestiune despre ce s-a intamplat acolo. Si a doua interventie in text a UDMR este legata de OUG, care priveste alegerea prin vot direct a presedintilor de consilii judetene. Noi spunem ca nu prin OUG se reglementeaza legislatia electorala, nu este de acceptat sa schimbi regulile prin OUG fara nicio dezbatere parlamentara. Contributiile noastre au fost acceptate de PNL si de USR", a afirmat Kelemen Hunor. Partidele de opozitie ar putea depune, miercuri, motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila, potrivit anuntului facut de liderul PNL Ludovic Orban.Ulterior inregistrarii la secretariat, sedinta Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului ar putea fi convocata pentru a stabili calendarul dezbaterii si votului in plenul reunit.Ludovic Orban a spus, marti, atunci cand a anuntat ca cel mai probabil motiunea de cenzura va fi depusa miercuri, ca liberalii au avut negocieri inclusiv cu PSD si ALDE, pentru a atrage cat mai multe voturi. Discutii au fost purtate de PNL si cu USR, PMP, Pro Romania si UDMR.De cealalta parte, Viorica Dancila a anuntat, dupa intalnirea de marti cu grupurile parlamentare ale PSD, ca acestia nu vor vota motiunea de cenzura, insa vor asigura cvorumul La randul sau, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca alianta PSD-ALDE are suficiente voturi astfel incat motiunea de cenzura sa nu treaca in Parlament.Surse liberale au declarat, pentru Mediafax, ca in urma negocierilor cu UDMR, reprezentantii partidului au spus ca vor decide miercuri dimineata cum vor proceda grupurile parlamentare ale Uniunii la motiunea de cenzura.