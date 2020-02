Kelemen Hunor: Eu cred ca cea mai buna varianta ar fi un guvern politic sau anticipate

Ziare.

"Este o situatie relativa noua, dar era de asteptat fiindca, dupa decizia Curtii Constitutionale, alta varianta nu prea exista. Trebuia sa gaseasca o alta nominalizare si tehnic, politic este varianta este cea mai simpla - sa renunte la aceasta desemnare prim-ministrul si sa incerce o alta varianta. S-a mai intamplat in trecut, cand domnul Negoita a fost propus si a dat inapoi mandatul, in 2009, presedintelui Basescu dupa cateva zile", a afirmat liderul UDMR.Potrivit acestuia, seful statului va avea trei variante la consultarile de miercuri de la Palatul Cotroceni, dar cea mai buna ar fi aceea a unui guvern politic, motivand ca un guvern tehnocrat tot PNL va fi tot guvern minoritar."Acum, sigur, urmeaza sa mergem maine la consultari cu presedintele Iohannis si sa vedem care sunt prioritatile. Are trei variante din punctul meu de vedere: ori incearca si coaguleaza o majoritate in jurul unui premier PNL, cu coalitie de data aceasta si nu guvern monocolor, cu care va merge pana la sfarsitul anului, pana la alegeri la termen; ori incearca si coaguleaza o majoritate pentru anticipate, renuntand la tot ce inseamna OUG nr. 26; ori va propune pe cineva si iese ce iese.Din punctul meu de vedere, a patra varianta nu prea exista. Guvern tehnocrat tot guvern PNL va fi, ca nu va fi sustinut doar la investire. Daca renuntam la anticipate cu totii, atunci va fi investit un guvern, la un moment dat, dar tot guvern PNL va fi, tot guvern minoritar va fi, tot guvern asimilat va fi.De aceea, eu cred ca cea mai buna varianta ar fi un guvern politic sau anticipate. Anticipate in sensul de a modifica doar chestiunile tehnice legate de alegerile parlamentare anticipate si nimic mai mult, asa cum a facut Ludovic Orban prin acea ordonanta de urgenta", a explicat Kelemen Hunor.El a adaugat ca, daca nu dadea ordonanta de urgenta Ludovic Orban, in prezent am fi avut posibile anticipate."Dar, sigur, nu putem da inapoi ceasul, asta este viata, trebuie sa gasim o solutie pentru Romania si in primul rand presedintele trebuie sa gaseasca o solutie, vrand-nevrand, ca nu este doar un notar la Palatul Cotroceni care se uita si semneaza cand e de semnat ceva. Deci, ar trebui sa fie mai implicat, mai dedicat cautarii unei solutii", a concluzionat liderul UDMR.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Ludovic Orban si-a depus mandatul de prim-ministru desemnat si ca a convocat pentru miercuri partidele si formatiunile parlamentare la consultari.