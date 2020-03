Kelemen Hunor: Oamenii cand se trezesc dimineata nu vor anticipate. Mandatul primarilor ar trebui sa fie de 5 ani

Ziare.

"Daca va uitati care este interesul oamenilor in acest moment, anticipatele nu sunt pe primul loc. Poate ca sunt alte probleme care sunt legate de sanatate, de venituri, de criza economica. Din punctul meu de vedere, anticipatele sunt necesare, dar nu pot accepta sa facem un dans care este un dans mincinos, care nu are nicio legatura cu ceea ce ar trebui sa se intample intr-o tara normala. Nu trebuie data ordonanta de urgenta 26, nu trebuia... Daca nu acceptam litera si spiritul Constitutiei vom ajunge intr-o situatie absolut penibila. In Constitutia noastra nu este prevazuta institutia alegerilor anticipate, pe nicaieri. Eu sustin in continuare alegeri anticipate, dar unde scrie in Constitutie alegeri anticipate?", a declarat Kelemen Junor la Digi24, marti seara.Kelemen Hunor a criticat decizia liberalilor de a nu-si sustine candidatul la postul de prim-ministru."E o chestiune politica pe cine desemnezi, dar sa nu iti bati joc de o intreaga societate spunand ca vreau sa fiu prim ministru, dar nu vreau sa fac majoritate", a spus Kelemen Hunor.Intrebat daca alegerile locale ar trebui sa aiba loc deodata cu anticipatele, liderul UDMR a respins aceasta idee."Nu, Doamne fereste, nu! Deci avem o decizie a Curtii si bineinteles recomandarea Comisiei de la Venetia, sa nu faci in aceeasi zi. E un principiu. Nu stiu care este rationamentul celor de la PSD, pentru PSD, daca ma intrebati, sigur, nu sunt consultantul lor politic, anticipatele inseamna o prostie, sa le accepti, pentru ca din punctul meu de vedere, pentru PSD e bine sa fie la termen, sa lasi pe PNL-isti sa guverneze, dar e analiza lor, nu ma bag", a declarat Kelemen Hunor."Oamenii cand se trezesc dimineata nu vor anticipate. Ce doreste PSD e treaba lor. Eu cred ca ar trebui sa facem anticipate in iunie, daca se poate inainte de locale sau dupa, la o saptamana, nu mai tarziu de 21 iunie si cred ca ar trebui sa prelungim mandatul autoritatilor locale la cinci ani. Ar trebui sa rupem acest ritm in care noi ne-am fixat de aproape 30 de ani, fiindca nu poti sa faci politica nationala coerenta si mai ales reforme structurale chiar administrative, daca permanent te uiti oare ce spun primarii, se supara primarii sau nu se supara. Din punctul meu de vedere ar trebui sa ne uitam 8-10 ani in fata si sa stabilim ce este de facut, sa incepem de aici discutia", a mai spus liderul UDMR.