Kelemen Hunor: PSD nu se intareste. Eu sunt pentru un guvern stabil, daca se poate PNL

Kelemen Hunor a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ca UDMR nu va forma o majoritate cu PSD, in Parlament."Nu ne-am impacat cu colegii de la PSD. Nu vom face o majoritate, nu vom guverna. Noi nu vrem sa guvernam. Am intrerupt colaborarea parlamentara si sustinerea guvernului PSD. Cred ca este(...)Vom vota motiunea si deschidem calea spre alegeri anticipate. Asta nu inseamna ca vor fi alegeri anticipate. Se stie ca trebuie respinse doua guverne", a declarat liderul UDMR.Kelemen Hunor a subliniat ca "in Constitutia noastra nu exista alegeri anticipate, exista dizolvarea Parlamentului. (...) PSD nu vrea sa guverneze".Presedintele UDMR considera ca social-democratii nu se vor intari, pentru ca "au problemele lor"."PSD nu se intareste. Nici in acest an si nici in anii viitori nu se va intari. Au ei problemele lor. Eu sunt pentru un guvern stabil, daca se poate PNL, cu cineva dupa alegeri", a spus Kelemen Hunor.Intrebat ce parere are despre Guvernul Orban, Kelemen Hunor a replicat ca "poate daca ar avea majoritate parlamentara atunci ar fi un guvern cu sanse reale sa faca ce are de facut. Fara majoritate parlamentara, nici nu mai conteaza, fiindca trebuie sa... fac greseli. Orban nu a respectat, a trecut pe langa acordul nostru politic. Sigur, trebuie sa sanctionam".