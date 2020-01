Kelemen Hunor spune ca UDMR e de acord cu anticipatele, dar organizate cu 3 saptamani inainte de locale

Ziare.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni, ca vointa presedintelui si premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente pentru a declansa alegeri anticipate."Nu prea stim ce au discutat premierul si presedintele, stim doar ca vor alegeri anticipate, dar cum vor sa ajunga la anticipate nu cunoastem. Un singur lucru putem spune, ca vointa presedintelui si premierului sunt extrem de importante, dar nu suficiente pentru a declansa alegeri anticipate. Sunt chestiuni procedurale, chestiuni constitutionale care trebuie indeplinite.Sunt doua variante, ori depune premierul mandatul si face primul pas catre anticipate, ori declanseaza o criza politica si asteapta o motiune de cenzura in urma careia este demis Guvernul si pot incepe procedurile pentru anticipate. Dar asta nu inseamna ca vom ajunge la anticipate. Prima chestiune care trebuie rezolvata este sa nu avem Guvern, ceea ce se poate realiza prin demisie sau motiune de cenzura", a spus Kelemen.Acesta sustine ca a mai argumentat necesitatea alegerilor anticipate in anumite conditii, si anume sa nu fie impreuna cu alegerile locale, astfel ca se pot organiza anticipate inainte cu 3 saptamani de locale, dar nu impreuna, iar pe de alta parte, nu trebuie modificate regulile jocului in timpul jocului si sa ramana alegerea primarilor intr-un singur tur."Un alt argument este ca am avea posibilitatea sa facem o reforma administrativa, o reforma electorala, deoarece e nevoie de o gandire mai profunda, nu de graba. Din punctul nostru de vedere, noul Parlament, noua majoritate, ar avea posibilitatea sa faca o reforma administrativa care sa intre in vigoare treptat sau din 2025 in intregime.Din 2012, dupa demiterea Guvernului Ungureanu prin motiune de cenzura, suntem intr-o criza guvernamentala permanenta, am avut in acest interval 9 guverne si am depasit demult traditia italiana", a explicat liderul Uniunii.Kelemen Hunor considera ca intr-o instabilitate guvernamentala nu se poate proiecta nimic pe termen scurt, mediu sau lung."Eu cred ca daca noi am castiga o jumatate de an prin alegeri anticipate am stopa aceasta criza guvernamentala si ne-am putea apuca sa facem proiecte pe termen mediu si lung. Astea sunt argumentele mele, dar cum ajungi la anticipate, este o intrebare foarte serioasa.Din punctul meu de vedere, cea mai curajoasa, curata si corecta solutie este sa vii in fata oamenilor si sa spui ca depui mandatul de prim-ministru pentru ca vreau un Guvern stabil, o majoritate stabila, nu se poate guverna un an cu ordonante de urgenta si asumari si declansam alegeri anticipate.Pentru o astfel de abordare sunt convins ca ar avea sprijinul populatiei si se poate creiona o majoritate politica. Daca premierul Orban se bazeaza pe o criza politica declansata si pe o motiune de cenzura, s-ar putea sa nu pice nici Guvernul, sa nu fie nici anticipate, sau sa cada Guvernul, dar sa nu fie anticipate, fiindca da inapoi mingea in terenul PSD", a subliniat Kelemen.Potrivit acestuia, in luna martie este deja tarziu pentru depunerea mandatului de catre premier, deoarece trebuie respectate anumite termene constitutionale.Intrebat ce interes ar avea parlamentarii sa renunte la o jumatate de an de mandat, liderul UDMR a explicat ca, daca se merge pe varianta demisiei, e nevoie de discutii in prealabil cu partidele care sustin anticipatele."Daca ne uitam in calendar, e clar ca nu sunt prea multe solutii, fiindca nu cred ca cineva se gandeste sa puna alegerile anticipate de Rusalii si atunci ar putea avea avea loc scrutinul parlamentar pe 24 mai si pe 14 iunie alegerile locale. Este o varianta fezabila, iar mandatul premierului sa fie depus cand considera, in februarie.Mai este timp de negociere, de discutii, dar poate premierul si presedintele au ajuns la o solutie ideala la care noi nu ne-am gandit si vor veni in cateva zile si ne vor lumina", a mai spus Kelemen.Presedintele UDMR a precizat ca a propus si prelungirea mandatului autoritatilor locale la 5 ani, incepand cu viitorul mandat, pentru a indeparta pe termen lung alegerile parlamentare de cele locale, deoarece a vazut in ultimii 30 de ani cate probleme apar din aceasta cauza, ca localele sunt inaintea parlamentarelor si trebuie rupt ritmul, sa nu fie cele doua tipuri de alegeri in acelasi an.