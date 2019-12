UDMR sustine organizarea alegerilor anticipate: Se poate face inainte de locale

Ziare.

"Eu am vorbit cu domnul Ludovic Orban acum cateva zile, inainte de a inchide sesiunea parlamentara si i-am spus ca, din punctul meu de vedere, organizarea alegerilor anticipate se poate face inainte de locale, cu doua saptamani, cu trei saptamani, cu o saptamana, in functie de calendar si, din mai multe motive", a declarat Kelemen Hunor, pentru RFI Romania. Liderul UDMR precizeaza ca "din 2012, de cand a picat Guvernul Ungureanu, de mai bine de sapte ani si jumatate, suntem permanent intr-o instabilitate politica guvernamentala.""Am avut noua guverne din 2012. Nu poti sa proiectezi, nu poti sa executi un program de guvernare, cand se schimba guvernele asa repede. Am avut vreo trei-patru guverne Ponta, apoi Ciolos, apoi Grindeanu, Tudose, Dancila si acum Orban.", conchide Kelemen Hunor.