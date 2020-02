UDMR nu va propune un premier: Nu vrem sa formam o noua majoritate in Parlament

Ziare.

"Guvernul Orban a picat! Am votat motiunea de cenzura, deoarece Guvernul a incalcat deciziile Curtii Constitutionale si recomandarea Comisiei de la Venetia, modificand legea alegerii primarilor prin angajarea raspunderii, astfel ignorand total Parlamentul.Totodata aceasta modificare contravine si intereselor comunitatii noastre", a declarat Kelemen Hunor.Acesta anunta ca UDMR nu doreste formarea unei noi majoritati."Nu vrem sa formam o noua majoritate in Parlament. Pasul urmator va fi ca presedintele statului invita partidele parlamentare la consultatii - la care desigur si UDMR va participa. Nu vom avea o propunere de premier, vom astepta, pe cine va propune presedintele pentru aceasta functie", a mai transmis Kelemen Hunor.Miercuri seara, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca , joi, partidele la consultari, iar seara va anunta numele noului premier desemnat.Asta dupa ce Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura , dezbatuta si votata miercuri in Parlament de 261 de senatori si deputati.