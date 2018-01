UDMR pastreaza protocolul de colaborare cu PSD-ALDE: Este un acord extrem de lejer

Ziare.

Kemelen Hunor a precizat ca acordul este unul "extrem de lejer" deoarece exista numai obligatia de consultare reciproca cand este nevoie de sustinerea celuilalt."Am analizat protocolul de colaborare din toamna si ce vom face in sesiunea de primavara, fiindca in acest acord de colaborare, din acest punct de vedere bineinteles ca am discutat daca vom continua acest acord de colaborare", a precizat liderul UDMR , la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania.Kemelen Hunor a adaugat ca o izolare a UDMR ar fi un lucru nefavorabil pentru toata lumea."Cu toate nemultumirile, cu situatia actuala in Parlamentul Romaniei si vazand si atitudinea liderilor din opozitie in aceste zile, in aceasta perioada,", a sustinut Kelemen.Luni, Kelemen Hunor anuntase ca UDMR a decis sa voteze pentru investirea Cabinetului Dancila. "Vom da si noi o sansa coalitiei PSD-ALDE, prin voturile noastre astazi, pentru investirea Guvernului", a conchis liderul Uniunii, facand trimitere la declaratiile presedintelui Iohannis care a explicat ca a fost de acord sa o desemneze pe Viorica Dancila ca premier pentru a "da o noua sansa" majoritatii PSD-ALDE.