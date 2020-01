UDMR propune mandat de cinci ani pentru primari si consilieri locali

Ziare.

In prezent, un astfel de mandat are o durata de 4 ani."Noi vom depune un proiect de lege saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara, pentru a schimba mandatul autoritatilor locale la cinci ani, incepand cu viitorul mandat. Sa rupem ritmul.In 30 de ani, cred ca ne-am dat seama cu totii ca nu e bine sa avem in acelasi an si mai ales sa avem prima data alegeri locale si, dupa aceea, alegeri parlamentare, lucrurile permanent se complica.Nu poti sa faci politica nationala, sa te uiti de fiecare data la primari si eu cred ca pe termen lung, pe termen de 20 de ani, ca dupa 20 de ani se vor intalni iarasi alegerile, daca sunt patru cu cinci, se poate corecta acest lucru, fiindca au fost multe blocaje, exista multe comentarii", a declarat Hunor pentru RFI Romania.Acesta a mai spus, intre altele, ca astfel de poate face si o reforma administrativa.Citeste mai multe despre Kelemen Hunor: Propunem mandat de cinci ani pentru autoritatile locale pe site-ul RFI Romania