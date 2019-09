Karolina Pliskova o avertizeaza pe Kim Clijsters dupa revenirea in tenis

Ziare.

Pliskova spune ca lui Clijsters nu-i va fi deloc usor, desi aceasta se gandeste ca nivelul de astazi din tenisul feminin este scazut."Stiu ca are o varsta. Poate se gandeste ca nivelul de astazi nu este foarte ridicat. Are 38 de ani sau ceva de genul (belgianca are 36 de ani - n.red.), are trei copii. Nu stiu daca mai poate fi la un nivel ridicat sau la nivelul la care era inainte de retragere.Ii urez succes, dar hai sa vedem la ce nivel va fi. Cu siguranta nu-i va fi usor", a spus Karolina Pliskova intr-o conferinta de presa.Clijsters s-a retras in activitate in 2012 si are trei copii.Ea este o fosta lidera mondiala ce a castigat patru titluri de Grand Slam in cariera , fiind inclusa in International Tennis Hall of Fame.Primul meci oficial de la revenire il va disputa in ianuarie 2020.C.S.