Kim Clijsters dezvaluie motivul real pentru care revine in tenis dupa o pauza de 7 ani: Sorana Cirstea joaca un rol important

Clijsters a dezvaluit ca a disputat un meci amical cu Sorana Cirstea, pe care a invins-o fara probleme desi nu era pregatita din punct de vedere fizic si nu mai jucase de mult timp.La finalul acelui meci, vazand ca nivelul este destul de scazut in tenisul feminin, Clijsters a hotarat sa revina pe teren dupa sapte ani."Sorana Cirstea s-a antrenat la academia mea de cateva ori cu fostul meu antrenor Carl Maes. In urma cu cateva zile am disputat un meci amical inainte sa mearga la un turneu si am invins-o. Chiar si cu greutate si fara sa joc cativa ani! Atunci mi-am dat seama ca trebuie sa-mi dau o sansa", a spus Kim Clijsters.Clijsters s-a retras in activitate in 2012 si are trei copii.Ea este o fosta lidera mondiala ce a castigat patru titluri de Grand Slam in cariera , fiind inclusa in International Tennis Hall of Fame.Primul meci oficial de la revenire il va disputa in ianuarie 2020.C.S.