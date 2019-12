O fosta ocupanta a locului 1 in clasamentul WTA si-a anuntat revenirea in circuit

Ziare.

Fosta ocupanta a locului 1 in clasamentul WTA, belgianca Kim Clijsters, a anuntat, luni, ca revine in tenis la 9 ani distanta de retragere!"Au mai ramas doar cateva saptamani si voi fi gata. Accidentarea la genunchi e complet rezolvata", a anuntat Clijsters, a carei revenire se va produce la turneul de la Monterrey, programat la inceputul lunii martie.Jucatoarea in varsta de 36 de ani a intentionat sa revina in circuit la Australian Open 2020, insa s-a accidentat la genunchi.41 de turnee a castigat Kim Clijsters in cariera ei, printre care si patru Grand Slam-uri: US Open-ul, in trei randuri (2005, 2009 si 2010), si o data Australian Open (2011).A ocupat locul 1 in clasamentul WTA timp de 20 de saptamani.I.G.