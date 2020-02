Prin ce a trecut Kim Clijsters pentru ca ITF sa-i permita sa revina in circuitul WTA

Ziare.

Conform regulilor ITF (Federatia Internationala de Tenis), belgianca, absenta timp de sapte ani din circuitul profesionist, a trebuit sa se conformeze normelor pentru a putea fi considerata jucatoare "reintegrata".Kim Clijsters (36 ani) a fost eliminata in primul tur al turneului WTA de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 6-2, 7-6 (8/6), in fata lui Garbine Muguruza (Spania, 16 WTA, favorita nr. 9).Clijsters, mama a trei copii, a anuntat in septembrie anul trecut ca va reveni pe terenurile de tenis in 2020, dupa peste sapte ani de absenta.Fostul lider mondial isi programase initial revenirea pentru ianuarie la Australian Open, turneu pe care l-a castigat in 2011, dar o accidentare la genunchi a determinat-o sa-si modifice programul.Clijsters a facut o prima pauza in 2007 si a revenit in 2009, dupa nasterea celui de-al doilea copil. Ea numara 41 de titluri, dintre care patru de Mare Slem (US Open 2005, 2009 si 2010 Openul Australiei 2011).