Kim Clijsters isi amana revenirea in circuitul WTA

"Am luat decizia de a nu juca in luna ianuarie. Sunt in continuare supusa unui tratament pentru problemele pe care le am la un genunchi. Este insa doar o amanare pentru ca sunt hotarata sa revin la jocul pe care-l iubesc", a spus Clijsters, 36 de ani, potrivit L'Equipe.Clijsters a pus capat carierei sale in 2007, insa a revenit in 2009, an in care a castigat US Open. Ea s-a retras din nou in 2012.Belgianca, mama a trei copii, are 41 de titluri castigate la simplu, patru dintre aceste succese fiind in turnee de Mare Slem.