O tenismena legendara si-a anuntat revenirea in circuitul WTA

"Ce-mi doresc pentru viata mea? De sapte ani am fost mama cu norma intreaga si asta-mi place cu adevarat. Mi-a placut insa de asemenea sa fiu jucatoare profesionista. Iar asta-mi lipseste. Ce-ar fi sa incerc sa le fac pe amandoua?", a anuntat Clijsters, care are 36 de ani, intr-un video postat pe Twitter."Pot sa fiu mama a trei copii si o jucatoare de tenis cat se poate de buna? Sa incercam pentru ultima oara. Ne vedem in 2020", a adaugat ea.Clijsters a pus capat carierei sale in 2007, insa a revenit in 2009, an in care a castigat US Open. Ea s-a retras din nou in 2012.Belgianca are 41 de titluri castigate la simplu, patru dintre aceste succese fiind in turnee de Mare Slem.