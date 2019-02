Carmen Iohannis a fost audiata, in sfarsit, la Parchetul General (Surse)

Plangerea "Lumea Justitiei"

Carmen Iohannis a mai fost citata de doua ori la Parchetul General, insa nu s-a prezentat. Prima data s-a intamplat in 15 noiembrie, cand a motivat ca nu poate ajunge pentru ca il insotea pe presedinte in vizita in Marea Britanie. A doua oara s-a intamplat in 10 decembrie, dar a cerut amanarea audierii invocand motive medicale.La inceputul acestui an, procurorul de caz din acest dosar, Cristian Lazar, s-a intors la parchetul unde activa si a fost schimbat cu Ioan Sandru.Carmen Iohannis a fost chemata la Parchet ca urmare a plangerii penale formulate de Lumea Justitiei, site apropiat postului Antena3.Plangerea ii vizeaza pe sotii Iohannis si pe notarul Radu Gabriel Bucsa din Sibiu, in legatura cu modul in care cuplul prezidential a intrat, din 1999, in posesia a doua imobile din centrul Sibiului, situate in strada Nicolae Balcescu nr. 29 si in strada Gheorghe Magheru nr. 35.Pe 16 ianuarie 2019, procurorul general Augustin Lazar a declarat ca procurorii isi exercita atributiile "constient si hotarat, in baza unui mandat al societatii, nu ca imputernicire din partea vreunei guvernari".Potrivit acestuia, in desfasurarea anchetei, "procurorul de caz este suveran, interventia procurorilor ierarhic superiori in efectuarea urmaririi penale sau in adoptarea solutiei fiind interzisa".Citand tot din Carta de la Roma, Lazar preciza: "Statele trebuie sa se asigure ca procurorii sunt apti sa isi indeplineasca atributiile fara intimidari, imixtiuni, hartuire, interferenta nepotrivita sau expunere nejustificata la raspundere civila, penala sau de alta natura."Reactia a venit dupa ce PSD a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in care il acuza pe Augustin Lazar ca "tolereaza absentele de la audieri ale sotiei prezidentiale"."Augustin Lazar e seful Parchetului care tolereaza absentele de la audieri ale sotiei prezidentiale. La schimb, Iohannis refuza revocarea lui Lazar. Si sotia, si Lazar, si Iohannis se cred deasupra legii si a Constitutiei", se arata in mesajul PSD.