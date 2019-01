Carmen Iohannis a fost la teatru cu elevii si cu ambasadorul Germaniei (Foto)

Ziare.

"Prima iesire la teatru cu clasa a IX-a. Sa ne apreciem cultura, ea este identitatea noastra in universalitate", a scris Carmen Iohannis.Sotia presedintelui a mai mers la teatru si in excursii cu elevii din clasa unde este diriginta.De data aceasta, ea a fost cu elevii, sambata seara, la spectacolul "Incoace si incolo", al Sectiei Germane a Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu. Apoi, Carmen Iohannis a postat o fotografie in care apare alaturi de elevi, dar si de ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, si de directorul Teatrului National "Radu Stanca" din Sibiu, actorul Constantin Chiriac."'Hin und Her'/'Incoace si incolo' satirizeaza cu un ascutit simt critic o tema de actualitate in spatiul european, aceea a granitelor si a situatiilor birocratice absurde in care este plasat omul de rand, de aceasta data, nu emigrantul ajuns in spatiul european, ci insusi cetateanul european. Actiunea spectacolului se petrece pe un pod mic, ridicat peste un rau la fel de mic si care, intr-un fel sau altul, leaga doua state mici. Spatiul acesta al nimanui, dintre cele doua granite plasate la un capat si la celalalt al podului, este spatiul in care este prins captiv personajul principal, Havlicek.Expulzat din tara in care a trait toata viata si fara drept de a intra in tara unde s-a nascut (si intr-o situatie, si in cealalta din motive pur birocratice), Havlicek are in fata perspectiva de a-si petrece intreaga viata pe pod, penduland intre cele doua puncte de trecere a frontierei. Societatea imaginata de Horvath pare dominata numeric de functionari, oameni politici si infractori.Mai e loc in tot acest peisaj animat de oameni mici, de iubirea interzisa dintre fiica vamesului de pe malul drept si vamesul de pe celalalt mal? Sau poate doar pentru asta mai e loc? Sau poate doar pentru asta mai e timp?", se arata in prezentarea spectacolului facuta de cei de la teatrul din Sibiu.Spectacolul a avut premiera in septembrie 2018, fiind realizat cu sprijinul Institutului Goethe din Sibiu.