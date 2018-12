Iohannis, intrebat daca sotia sa va merge la audieri la Parchet: Bineinteles. Nu avem nimic de ascuns

Ziare.

Seful statului a precizat ca el si sotia sa nu au nimic de ascuns."Bineinteles (Carmen Iohannis va participa la audieri - n.red.) . Nu avem nimic de ascuns. Speculatiile sunt fara suport", a subliniat Iohannis, marti seara, dupa ce a avut o intalnire cu premiantii competitiei "Civic Avengers".Carmen Iohannis a fost citata de doua ori la Parchetul General, pentru a fi audiata intr-un dosar deschis ca urmare a unui denunt in legatura cu sumele de bani obtinute din inchirierea unui imobil, dar sotia presedintelui nu s-a prezentat.Prima oara, pe 15 noiembrie, insa atunci nu s-a prezentat deoarece se afla intr-o vizita oficiala in Marea Britanie alaturi de presedinte. A doua oara, in 10 decembrie, cand nu s-a prezentat din cauza starii de sanatate. Acest dosar a fost deschis in urma unui denunt depus de SC Jurindex Media SRL, societatea care administreaza site-ul Lumeajustitiei.ro, reprezentata de jurnalistul Razvan Savaliuc, impotriva presedintelui Klaus Iohannis, a sotiei acestuia, Carmen Iohannis, precum si impotriva notarului Radu Gabriel Bucsa, reclamati pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care abuz in serviciu, fals intelectual, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat.Initial, denuntul a fost inregistrat in mai 2018 la DNA, declinat apoi la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia si ulterior la Parchetul General.In denuntul depus la Parchet se arata ca familia Iohannis a refuzat sa restituie statului suma de 320.000 de euro, bani proveniti din inchirierea unui imobil din Sibiu care ar fi fost dobandit nelegal.In noiembrie 2015, Curtea de Apel Brasov a decis definitiv anularea unui contract de vanzare-cumparare a unui imobil din Sibiu detinut de Klaus si Carmen Iohannis.