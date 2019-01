Klaus Iohannis si sotia, la slujba de la Biserica Romano-Catolica "Sfanta Treime" din Sibiu

Ziare.

com

Seful statului si sotia sa, Carmen, au sosit, duminica, in zona centrala a municipiului Sibiu, iar masina a parcat, ca de obicei, in Piata Mica. Pentru a intrat in biserica pe usa principala, situta in Piata Mare, cuplul prezidential a facut cativa pasi.Sotii Iohannis s-au tinut de mana ca de obicei si au salutat jurnalistii care-i asteptau la intrarea in biserica.Klaus Iohannis nu a facut delcaratii la intrarea in lacasul de cult.Seful statului petrece sfarsitul de saptamana acasa la Sibiu, iar sambata a urcat in statiunea Paltinis pentru a schia.Iohannis este un impatimit al muntelui si deseori schiaza in diferite zone ale tarii. De-a lungul timpului, a putut fi vazut deseori de catre turisti in Muntii Bucegi, pe partiile din judetul Alba, dar si la Partinis.