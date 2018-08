Cum a esuat atacul lui Dragnea la adresa lui Iohannis pe tema casei din Sibiu. Fiscul: Statul nu este proprietarul imobilului

Procesul de la Hunedoara

O cronologie pentru a intelege cine au fost proprietarii acestui imobil, la finalul articolului.

"Este un proces pe rol"

Ce demersuri a facut Fiscul

Teodorovici cerea un exemplu

Incercarea nereusita de la Cadastru

Istoria unei case indelung disputate

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in miscare oficiali ai ANAF si ai Ministerului Finantelor, pentru ca statul roman sa recupereze de la Klaus Iohannis chiriile pe care acesta le-a incasat.Autoritatile au actionat la ordin in ultima luna, in acest caz, desi stiau ca statul nu este proprietar al imobilului. Totul a fost abil prezentat de propaganda, pentru a-l ataca pe Iohannis, liderii PSD fiind foarte vocali in emisiunile de la televiziunile prietene.In acest joc al declaratiior politice a intrat si ministrul de Finante, Orlando Teodorovici, care a dispus controale la institutiile din subordine, pentru a verifica ce demersuri a facut statul in acest caz. Ministrul a mai insistat pe langa AJFP Sibiu sa faca o solicitare la Cadastru, de inscriere a statului in cartea funciara a imobilului, dar cererea a fost respinsa.Potrivit infomatiilor comunicate de AJFP Sibiu, motivul pentru care statul inca nu este proprietar al imobilului este un proces aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara. Cazul a fost deschis de Rodica Bastea, sotia lui Nicolae Bastea, care incearca sa demonstreze ca este mostenitoare de drept a unei parti din imobilul de pe strada Nicolae Balcescu nr. 29, din Sibiu.La finalul acestui proces, urmeaza sa se stabileasca cine este proprietarul imobilului, Rodica Bastea sau statul roman, precum si cotele succesorale care le revin acestora. Procesul a fost initial pe rolul instantelor din Sibiu, dar Curtea de Apel Alba Iulia a decis stramutarea lui la Hunedoara.Familiile Iohannis si Bastea au fost proprietarii celor doua apartamente/spatii care compun imobilul din Sibiu.Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au pierdut proprietatea casei din Sibiu, in care este sediul unei banci, in noiembrie 2015. Decizia definitiva a fost data de Curtea de Apel Brasov, dupa un proces care a durat aproape 16 ani.Ziare.com a solicitat, pe 6 iulie, Administratiei Judetene a Finantelor Publice (AJFP) Sibiu sa precizeze care este situatia imobilului, in contextul in care cu o zi inainte Liviu Dragnea sustinea ca i-a intrebat pe seful ANAF, Ionut Misa, si pe ministrul de Finante daca au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro" de la presedintele Klaus Iohannis, pentru casa din centrul Sibiului."Ii intreb si eu, nu vreau sa-i intreb la telefon, ii intreb public, pentru ca este o intrebare pusa de multe ori in studiourile de televiziune, o intrebare legitima, la care vad ca nu raspunde nimeni.E facuta si plangerea penala impotriva dl Iohannis si nu numai, bineinteles, o minge de ping pong intre DNA, Parchetul de la Sibiu, adusa inapoi la DNA, pentru ca le e frica. Acolo discutam de niste case obtinute prin fals si sute de mii de euro care nu se dau inapoi la statul roman. Punct. Ca sa nu vorbim despre chestiuni penale", a spus Dragnea.Potrivit raspunsului la solicitarea, AJFP Sibiu, in baza hotararilor judecatoresti pronuntate de Tribunalul Brasov si Curtea de Apel Brasov, a cerut Oficiului Judetean de Cadastru si Publicitate Imobiliara (OJCPI) Sibiu rectificarea de carte funciara, in sensul radierii dreptului de proprietate al lui Ioan Bastea, Carmen si Klaus Iohannis.Dupa rectificarea de carte funciara, dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza a revenit defunctilor proprietari, Ghenea Elisei si Ghenea Maria, nascuta Bastea.Ulterior, AJFP Sibiu a solicitat notarului suplimentarea certificatului de succesiune vacanta, prin care sa se constate calitatea de succesor al statului.Notarul a suspendat procedura succesorala motivat de faptul ca pe rolul instantelor de judecata se afla o actiune privind stabilirea succesorilor pentru acest imobil, fie statul roman, fie Rodica Bastea Rodica, in calitate de succesoare a lui Ioan Bastea Ioan, precum si cotele care le revin succesorilor.Procesul deschis de Rodica Bastea are termen pe 30 octombrie. De fapt, este vorba de doua cazuri care au termen in aceeasi zi, potrivit portalului instantelor, 939/85/2016 si 897/85/2016 In primul caz avem o petitie de ereditate, prin raportare la drepturile succesorale, iar al doilea proces vizeaza anularea unui certificat de mostenire emis in 2008.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici (PSD), a recunoscut pe 6 iulie ca statul roman nu este inca proprietarul casei din Sibiu care a apartinut familiei Iohannis, dar ii cere presedintelui sa returneze voluntar banii incasati drept chirie in perioada 2001-2015, ca sa dea un exemplu tarii. Ministrul de Finante a dat asigurari ca demersul sau nu este facut "la comanda cuiva"."Nu sunt genul sa actioneze la comanda", a subliniat Teodorovici, precizand insa ca a facut o analiza si a avut o "discutie cu colegii de la ANAF", dezvaluind totodata ca a primit date "azi noapte si azi dimineata" in legatura cu situatia respectiva."Am avut doua dosare pe acest subiect, de la colegii de la minister si ANAF. Pentru un imobil, cel din str. gen Magheru, lucrurile sunt clare, imobilul a revenit, a fost vandut (...) Vorbim doar de imobilul din bd Balcescu, din Sibiu, care in perioada 2001 - 2015 a apartinut familiei Iohannis si a mai fost inca o persoana care a avut venituri din inchiriere.In mod normal, logic si moral, statul trebuie sa isi recupereze banii, dar astazi statul inca nu e proprietar al acelui imobil", a subliniat ministrul de Finante.Pe 7 august, Antena3 a prezentat un document emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara de la Sibiu. Potrivit acestuia, Fiscul a solicitat ca statul sa devina proprietar al imobilului. OCPI a respins solicitarea, iar decizia este definitiva. Aceasta hotarare a venit dupa ce statul nu a putut aduce documente suplimentare pentru a dovedi calitatea de proprietar.Potrivit actului prezentat de Antena3, demersurile au inceput inca din 6 iulie, printr-o adresa transmisa de Ministerul Finantelor catre AJFP Sibiu. Solicitarea la OCPI a fost transmisa pe 20 iulie, potrivit documentului prezentat de site-ul Lumea Justitiei , apropiat de postul Antena3."Avand in vedere ca, prin hotararile judecatoresti, respectiv decizia civila nr. 235/Ap/16.05.2014 pronuntata de Tribunalul Brasov Sectia civila, ramasa irevocabila prin decizia civila nr. 655/R/12.11.2015 pronuntata de Curtea de Apel Brasov, s-a constatat ca imobilul inscris in CF 9331 Sibiu, top 45/1, reprezinta succesiune vacanta, solicitam inscrierea in calitate de proprietar a Statului Roman.Potrivit dispozitiilor art. 477 Cod Civil (1864) toate averile vacante si fara stapani, precum si ale persoanelor care mor fara mostenitori sau ale caror mosteniri sunt lepadate sunt considerate ca fiind ale domeniului public. De asemenea, in art. 646 si 680 Cod Civil se prevede ca, in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, bunurile lasate de defuncti trec in proprietatea statului", se arata in solicitarea ANAF.OCPI a solicitat date suplimentare, pe 24 iulie, in vederea inscrierii statului roman in calitate de proprietar. In final, a respins solicitarea."In consecinta, raportat la cuprinsul cartii funciare si a documentelor anexate, se constata ca statul roman nu este proprietar asupa imobilului, iar in lipsa inscrisurilor justificative nu se face dovada nici a calitatii de persoana interesata si nici a existentei dreptului de propritate asupra imobilului", se arata in incheierea OCPI.ca imobilul cu numarul 29 de pe strada Nicolae Balcescu din centrul Sibiului, din care sotii Iohannis au cumparat jumatate la inceputul lunii iunie 1999, a facut parte din averea sotilor Maria si Eliseu Ghenea, iar dupa decesul acestora casa a ajuns in proprietatea statului roman.In anul 1997, casa a fost cumparata de chiriasi, iar in 1999, contractele prin care chiriasii au cumparat imobilul au fost anulate in instanta, la cererea fiului lui Nicolae Bastea, acesta din urma fiind nepot al sotilor Ghenea.Ulterior, imobilul a ajuns in proprietatea familiei presedintelui, care a cumparat partea urmasilor lui Nicolae Bastea, iar fostii chiriasi au cerut in instanta anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat in posesia imobilului din Sibiu, contestand calitatea de urmas de drept al lui Nicolae Bastea.