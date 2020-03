Ce va insemna starea de urgenta in Justitie: Se judeca doar urgentele, prescriptia e blocata si detinutii nu mai primesc vizite

Principalele prevederi

Capitolul V din acest document este despre "Domeniul justitie" si stabileste modul in care se vor desfasura procesele si procedurile judiciare in acest domeniu sensibil in urmatoarele 30 de zile.- Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga pe durata starii de urgenta.- Activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita.- Lista cauzelor urgente este stabilita de Colegiul de Conducere al Inaltei Curti si colegiile de conducere ale curilor de apel.- Sedintele de judecata pot avea loc prin videoconferinta, acolo unde exista posibilitatea.- Activitatea de executare silita continua doar in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara.- Termenele de exercitare a cailor de atac, aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta.- Decretul prevede lista cauzelor in care se vor face anchete si care urmeaza sa fie solutionate de judecatorii de drepturi si libertati.- Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor urgente.- Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.- Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.- Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda.- Prevederile pentru instante si parchete se aplica si in cazul Inspectiei Judiciare.- Activitatea Oficiului National al Registrului Comertului se va desfasura doar online.- Prestarea muncii neremunerate in folosul comunitatii si prezentarea condamnatului la serviciul de probatiune se suspenda pe durata starii de urgenta.- Se suspenda dreptul detinutilor de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cat si recompensele constand in permisiunea de iesire din penitenciar.- Prescriptiile si termenele de decadere de orice fel nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe toata durata starii de urgenta instituite potrivit prezentului decret, dispozitiile art. 2532 pct. 9 teza a II - a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispozitii legale contrare nefiind aplicabile.-(1) Pe durata starii de urgenta, activitatea de judecata continua in cauzele de urgenta deosebita. Lista acestor cauze se stabileste de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru cauzele de competenta acesteia si, respectiv, de colegiile de conducere ale curtilor de apel pentru cauzele de competenta lor si pentru cauzele de competenta instantelor care functioneaza in circumscriptia lor teritoriala, putand fi, dupa imprejurari, actualizata. Consiliul Superior al Magistraturii da indrumari, in vederea asigurarii unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instantelor mentionate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judeca pe durata starii de urgenta.(2) Pe durata starii de urgenta, pentru judecarea proceselor prevazute la alin. (1), instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi.(3) In procesele prevazute la alin. (1), cand este posibil, instantele judecatoresti dispun masurile necesare pentru desfasurarea sedintei de judecata prin videoconferinta si procedeaza la comunicarea actelor de procedura prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia.(4) Amanarea judecarii cauzelor prevazute la alin. (1) poate fi dispusa la cerere, in situatia in care partea interesata se afla in izolare la domiciliu, in carantina sau spitalizata in contextul pandemiei de COVID-19. Cand instanta respinge cererea de amanare a judecatii in considerarea necesitatii de a solutiona cauza in contextul instituirii prezentei stari de urgenta, va amana, la cererea partii sau din oficiu, pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise.(5) Activitatea de executare silita continua numai in cazurile in care este posibila respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, in scopul ocrotirii drepturilor la viata si la integritate fizica ale participantilor la executarea silita. (6) In temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decat cele prevazute la alin. (1) se suspenda de plin drept pe durata starii de urgenta instituite prin acesta, fara a fi necesara efectuarea vreunui act de procedura in acest scop.(7) Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele prevazute la alin. (6), aflate in curs la data instituirii prezentei stari de urgenta, se intrerup, urmand a curge noi termene, de aceeasi durata, de la data incetarii starii de urgenta. In cauzele prevazute la alin. (6) in care au fost declarate cai de atac pana la data emiterii prezentului decret, dosarele se inainteaza instantei competente dupa incetarea starii de urgenta.(8) Dupa incetarea starii de urgenta, judecarea proceselor prevazute la alin. (6) se reia din oficiu. In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si citarea partilor.-(1) Activitatea de urmarire penala si cea a judecatorilor de drepturi si libertati se desfasoara numai cu privire la:a) cauzele in care s-au dispus ori se propune luarea masurilor preventive ori a celor de protectie a victimelor si martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele cu persoane vatamate minori;b) actele si masurile de urmarire penala a caror amanare ar pune in pericol obtinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum si cele privind audierea anticipata;c) cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, alte cauze urgente apreciate ca atare de catre procurorul care supravegheaza sau efectueaza urmarirea penala.(2) Procesele penale aflate in curs pe rolul instantelor de judecata, inclusiv cele aflate in procedura in camera preliminara, se suspenda de drept pe durata starii de urgenta, cu exceptia celor de la alin.(1) lit. c) apreciate ca atare de judecator sau instanta de judecata, precum si a urmatoarelor cauze: cele privind infractiunile flagrante, cele in care au fost dispuse masuri preventive, cele referitoare la contestatii impotriva masurilor asiguratorii, cele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cele ce cuprind masuri de protectie a victimelor si a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a masurilor de siguranta cu caracter medical, cele privind infractiuni contra securitatii nationale, cele privind acte de terorism sau de spalare a banilor;(3) In termen de 10 zile de la incetarea starii de urgenta, judecatorul sau instanta de judecata va lua masuri pentru fixarea termenelor de judecata si efectuarea actelor de procedura;(4) Acordul de comunicare in cauzele penale a actelor procedurale prin posta electronica se prezuma, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenta, telefonic indicarea adreselor de posta electronica pentru comunicarea respectivelor acte;(5) Termenele de comunicare a solutiilor, de formulare si solutionare a plangerilor, altele decat cele reglementate de alin. (1), se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Termenele de exercitare a cailor de atac in cauzele penale, cu exceptia celor judecate potrivit prezentului decret, se intrerup, urmand ca de la data incetarii starii de urgenta sa inceapa sa curga un nou termen, de aceeasi durata. Fac exceptie cele judecate potrivit prezentului decret.(6) Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferinta la locul de detinere sau in spatii corespunzatoare din punct de vedere sanitar, fara a fi necesar acordul persoanei private de libertate.(7) Se suspenda de drept organizarea licitatiilor publice in cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate in procesele penale.(8) Pe durata starii de urgenta, in cauzele in care nu se efectueaza acte de urmarire penala sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescriptia raspunderii penale se suspenda.- Pe durata starii de urgenta, prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator si in procedurile de competenta Inspectiei Judiciare.- (1) Pe durata starii de urgenta, activitatea Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrelor comertului de pe langa tribunale continua in ceea ce priveste inregistrarea mentiunilor privind persoanele juridice si persoanele fizice inregistrate in registrul comertului si se deruleaza prin mijloace electronice, in baza cererii de inregistrare a mentiunilor si a documentelor anexate la aceasta in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.(2) Copiile de pe inregistrarile efectuate si de pe actele prezentate de solicitanti, informatiile despre datele inregistrate si certificatele constatatoare se elibereaza pe cale electronica.(3) Activitatea de asistenta pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii prin mijloace electronice in registrul comertului, din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si activitatea de publicare si de furnizare a Buletinului procedurilor de insolventa se realizeaza prin mijloace electronice.- In executarea pedepselor si a masurilor educative neprivative de libertate,executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probatiune, primirea vizitelor consilierului de probatiune, precum si obligatiile de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, de a urma un curs de pregatire scolara ori de calificare profesionala, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare sociala, respectivprestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii rezultata din inlocuirea amenzii penale se suspenda pe durata starii de urgenta. Pentru situatiile in care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata masurii educative neprivative de libertate s-a implinit in timpul starii de urgenta, in raportul final se face mentiune despre imposibilitatea obiectiva de executare.- (1) In executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizita intima, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizita, cat si recompensele constand in permisiunea de iesire din penitenciar se suspenda.(2) Pentru mentinerea legaturii cu mediul suport se majoreaza durata si numarul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate in regimul de maxima siguranta, la maximum 45 minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate in regim inchis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 minute pe zi. Pentru minorii privati de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de detinere actioneaza ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistentei medicale si a masurilor de preventie.(5) In completarea obligatiilor prevazute inLegea nr. 145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare,cu modificarile si completarile ulterioare, politistul de penitenciareeste obligat sa participe la toate activitatile desfasurate in conformitate cu dispozitiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihna, timpul lucrat suplimentar in aceasta imprejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzator.(6) Pe perioada starii de urgenta, in raport de necesitatile si situatia operativa existente la nivelul unitatii penitenciare unde este incadrat sau al altei unitati din politia penitenciara, politistului de penitenciare i se pot modifica, fara acordul sau, locul si/sau felul muncii.