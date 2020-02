Iohannis, la bilantul Inaltei Curti: Justitia din Romania a fost supusa unor incercari de subordonare fata de politic

Ziare.

com

La evenimentul de la Inalta Curte au mai participat sefa Inaltei Curti, Alina Corbu, presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Nicoleta Tint, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, Avocatul Poporului, Renate Weber, procurorul general Gabriela Scutea, sefi din cadrul Inaltei Curti si reprezentanti ai barourilor de avocati.La aceste provocari, raspunsul societatii romanesti a fost pe masura.Democratia noastra s-a maturizat, iar romanii au fost alaturi de magistrati, exprimandu-se in mod clar pentru valorile europene, statul de drept si pentru o tara in care legea este aceeasi pentru toti.Sunt castiguri majore pentru Romania, pe care avem obligatia sa le protejam si sa le consolidam," declara Iohannis.Seful statului incurajeaza implicarea consecventa, "coerenta si unitara, cu respectarea competentelor conferite de Constitutie", a tuturor actorilor din sistemul judiciar si a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca autoritate aflata in varful ierarhiei instantelor judecatoresti."Volumul mare de activitate al instantei, complexitatea dosarelor, instabilitatea legislativa sau presiunile politice sunt cateva dintre provocarile constante cu care v-ati confruntat pe parcursul ultimilor ani.," afirma Klaus Iohannis.Presedintele a adaugat ca Inalta Curte de Casatie si Justitie si judecatorii, in general, au jucat un rol determinant, in directia unei justitii independente, functionale si moderne, o justitie aliniata valorilor europene.In incheiere, va asigur ca in realizarea misiunii dumneavoastra veti avea mereu in mine un sustinator ferm al unei justitii independente si performante," conchide Iohannis.