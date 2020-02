O asociatie de procurori ii cere lui Iohannis sa respecte avizele CSM, care le-a respins pe Hosu si Scutea

Ziare.

Demersul vine dupa ce pe 11 februarie CSM a avizat negativ doua dintre propunerile facute de ministrul Catalin Predoiu: Gabriela Scutea - pentru sefia Parchetului General si Giorgiana Hosu - pentru sefia DIICOT.Pe de alta parte parte, procurorii CSM l-au avizat pozitiv pe Crin Bologa, propus la sefia DNA."Va solicitam ca, in acord cu recomandarile Comisiei Europene, GRECO si Comisiei de la Venetia privind rolul cheie al Consiliului Superior al Magistraturii in procedura de desemnare a persoanelor care vor ocupa inaltele functii din Ministerul Public,," se arata in apelul AIJ, semnat de cei doi co-presedinti, procurorii Bogdan Pirlog si Sorin Lia.Potrivit sursei citate, asociatia cere acest lucru pentru buna functionare pe viitor a Ministerului Public si a parchetelor care il compun, precum si a Consiliului Superior al Magistraturii, in care procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este membru de drept, ca si pentru asigurarea indeplinirii rolului constitutional de catre aceste autoritati, in scopul unei justitii independente si eficiente.Un alt motiv este "pentru a evita riscul unui nou raport MCV negativ."I.S.