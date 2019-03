Presedintele Iohannis a hotarat sa convoace referendumul pentru justitie odata cu alegerile europarlamentare

Aproape referendum pe justitie

"Ne-am salutat, s-a asezat pe scaun si ne-a spus 'sunt hotarat sa convoc referendumul'. A spus ca 'referendumul va avea loc pe 26 mai, am rugamintea sa aduceti critici, propuneri'", a spus Lucian Checherita, de la VeDemJust, la iesirea de la consultari.Intrebat de jurnalisti daca seful statului a prezentat si discutat si propuneri de intrebari pentru referendum, acesta a spus ca nu.Totodata, reprezentantii ONG-urilor care au luat cuvantul au precizat ca nu toti participantii au fost de acord cu ideea convocarii odata cu alegerile europarlamentare."80% dintre cei prezenti au fost pro-referendum, considerand ca e un ultim mijloc de a opri un atac la justitie. Au fost si organizatii care au spus ca nu e oprotun acest referendum, au spus ca sunt riscuri vizavi de cvorum", a spus si Catalin Tenita, de la Geeks for Democracy.Amintim ca printre cei care au participat la consultari s-au numar Cristian Parvulescu (Pro Democratia), Mihai Politeanu si Elena Ghioc (Initiativa Romania), Cristina Guseth (Freedom House), Bianca Toma (Centrul Roman de Politici Europene), Florin Badita (Coruptia Ucide), Radu Vancu (Va Vedem Sibiu), Mircea Toma (Active Watch), Lucian Checherita (VeDemJust), profesorul Andrei Cornea, Teodor Maries (Asociatia 21 decembrie 1989) sau Codru Vrabie (Asociata EPAS).Din partea Administratiei Prezidentiale au participat, alaturi de Klaus Iohannis, consilierii Andrei Muraru (Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila), Laurentiu Stefan (Departamentul Politica Interna) si Mihaela Ciochina (Departamentul Legislativ).Miercuri Iohannis a chemat la consultari si magistratii. Intalnirea va avea loc de la ora 17:00 si tema consultarilor va fi tot referendumul pentru justitie, chiar daca se pare ca decizia a fost deja luata. Ramane insa de vazut care va fi intrebarea ce le va fi pusa romanilor in cadrul referendumului.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat, acum o saptamana, ca este "aproape hotarat" sa convoace un referendum in ziua alegerilor europarlamentare , 26 mai, spunand ca e nevoie de o analiza profunda.. La inceput am fost relativ putini entuziasti pentru ideea asta, eu si inca doi-trei. (...) Lucram deja intens la asta, analizam variantele, datele, partea legala si asa mai departe", a precizat Klaus Iohannis.De altfel, 22 de asociatii din societatea civila au transmis o scrisoare comuna catre seful statului in care ii solicita sa emita un decret pentru organizarea unui referendum pe tema Justitiei chiar in ziua alegerilor europarlamentare.