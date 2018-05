Forumul Judecatorilor le cere lui Iohannis, Tariceanu si Dragnea sa consulte Comisia de la Venetia pe Coduri: Coruptia e amenintare la securitatea nationala?

Intrebarile in cazul Codului Penal

Sunt abordate teme diverse

Intrebarile pentru Codul de Procedura Penala

Forumul Judecatorilor din Romania a facut analiza unor propuneri de modificare la Coduri si citeaza mai multe documente emise de institutii europene. FJR propune mai multe intrebari, pe care unul dintre cei trei politicieni le-ar putea inainta Comisiei de la Venetia.In cazul Codului Penal este vorba de mai multe clarificari, "fiind aspecte in care bunele practici constitutionale internationale pot ajuta legiuitorul din Romania in gasirea unor solutii legislative acceptabile intr-un stat de drept".Intrebarile in cazul modificarilor la Codul Penal privesc legea penala mai favorabila, dezincriminarea unor infractiuni, daca modificarile legislative afecteaza confiscarea extinsa sau daca pragul valoric in cazul infractiunii de abuz in serviciu este un element indispensabil al infractiunii.- "Deciziile unei Curti Constitutionale, care, potrivit dispozitiilor constitutionale, au putere numai pentru viitor, pot fi subsumate conceptului de lege penala si, mai mult, conceptului de lex mitior (lege penala mai favorabila)? "- "Dispozitiile legale constatate ca fiind neconstitutionale pot deveni norma penala mai favorabila? Se poate accepta teza unor reglementari legale intentionat neconstitutionale facute cu intentia de a crea lex mitior (lege penala mai favorabila)? "- "Principiul legii penale mai favorabile este aplicabil inclusiv pentru situatia confiscarii extinse?"- "Existenta unui prag valoric al pagubei reprezinta un element constitutiv indispensabil al infractiunii de abuz in serviciu?"Intrebarile in cazul modificarilor la Codul de Procedura Penala vizeaza modul in care se face comunicarea publica a unor anchete, prezenta suspectului/inculpatului la audierile de martori sau victime, modalitatea in care pot fi folosite interceparile in alte dosare, decat cele pentru care s-a obtinut mandat, sau daca pe mandatul de siguranta nationala se pot obtine date in dosarele de coruptie.Intrebarile vizeaza si situatia semnaturilor date de magistrati pe sentintele judecatoresti sau dreptul judecatorilor Curtii Constitutionale de a formula opinii separate si concurente.- "Poate fi justificata o interdictie generala, in cursul urmaririi penale si al judecarii cauzei in procedura de camera preliminara, pentru comunicarile publice, declaratiile publice precum si furnizarea de alte informatii, direct sau indirect, provenind de la autoritati publice sau orice alte persoane fizice sau juridice referitoare la faptele si persoanele ce fac obiectul acestor proceduri? Pot fi ignorate situatiile de risc pentru societate si ipotezele in care aducerea la cunostinta publicului a informatiilor cu privire la persoana suspectata sunt absolut necesare?"- "Poate fi justificat dreptul neconditionat al suspectului si inculpatului de a asista la audierile martorilor si victimelor, cu riscul intimidarii acestora, mai ales in situatiile in care se afla in relatie de subordonare, precum in situatia infractiunilor de abuz in serviciu si coruptie?"- "Este compatibila cu statul de drept impiedicarea constatarii savarsirii unor infractiuni si limitarea posibilitatilor strangerii de probe prin reglementari legale care interzic ca toate convorbirile, comunicarile sau conversatiile interceptate si inregistrate, care nu privesc fapta ce formeaza obiectul cercetarii, care nu au legatura cu infractiunea sau persoanele care fac obiectul cercetarii ori care nu contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor sa poata fi folosite sau atasate la dosarul de urmarire penala?"- "Se poate accepta faptul ca infractiunile de coruptie si cele asimilate acestora, precum si infractiuni grave precum cele vizate de politica de securitate a UE, nu pot fi, ab initio, calificate drept amenintari la adresa securitatii nationale si pentru descoperirea si combaterea acestora nu pot fi puse in executare mandate de securitate nationala?"- "Este compatibila cu statul de drept impiedicarea constatarii savarsirii unor infractiuni si limitarea posibilitatilor strangerii de probe prin reglementari legale care interzic ca datele obtinute dintr-un sistem informatic sau dintr-un sistem de stocare a datelor informatice care nu au legatura cu infractiunea pentru care se efectueaza urmarirea penala si pentru care a fost autorizata perchezitia in acea cauza sa poata fi folosite in alte dosare de urmarire penala?"- "In toate cazurile, impiedicarea vreunuia dintre membrii completului de judecata de a semna o hotarare judecatoreasca este de natura sa impuna repunerea pe rol a cauzei deja solutionate si reluarea dezbaterilor?"- "Verificarea constitutionalitatii hotararilor judecatoresti de Curtea Constitutionala a Romaniei, organ special si specializat, aflat in afara sistemului judiciar national, pe calea plangerii de neconstitutionalitate (asa cum Curtea Constitutionala a decis obligatoriu prin Decizia nr.377 din 31 mai 2017, prin care s-a admis obiectia de neconstitutionalitate formulata cu privire la art.II si III din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.95/2016), este de natura sa afecteze fundamentele statului de drept, inclusiv dreptul la un proces echitabil?"- "Poate fi ingradit dreptul judecatorilor Curtii Constitutionale de a formula opinii separate si concurente? In caz afirmativ, aceasta cenzura poate fi dispusa de presedintele Curtii Constitutionale?"- "Sunt compatibile cu statul de drept si suprematia legii modificarile Codului de Procedura Penala care privite in ansamblu rup echilibrul procesual si pun victimele intr-o pozitie de inferioritate fata de suspect/inculpat prin restrictionarea mijloacelor de protectie si crearea unei stari de imposibilitate in derularea unei anchete efective de catre autoritatile judiciare?"