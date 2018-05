Iohannis: Dragnea nu mai reprezinta un partener de discutie. Daca el crede ca a facut mediere cu BNR e foarte bine si asa

Iohannis spune ca el a facut posibila intalnirea dintre Isarescu si Dancila, chiar si in biroul lui Dragnea

Intalnirea Isarescu - Dancila, Dragnea, Valcov

Ziare.

com

Intrebat de jurnalisti cum comenteaza anuntul de joi al liderului social-democrat ca atat el, cat si Viorica Dancila vor participa la receptia de la Cotroceni de Ziua Europei, Iohannis a spus ca sunt bine-veniti, ca de aceea i-a si invitat, dar ca nu vede posibilitatea de a avea orice alt fel de comunicare cu cei doi decat strict institutionala."Din moment ce i-am invitat, sigur, sunt bine-veniti. Discutia institutionala... hai sa nu confundam lucrurile. Noi nu ne intalnim ca suntem prieteni sau ne simpatizam. Ne intalnim cand discutiile institutionale trebuie sa aiba loc. Nu putem sa nu vorbim, nu putem sa nu conducem Romania.Discutiile care vor avea loc intre mine si Guvern sau reprezentanti ai Parlamanetului vor fi discutii institutionale.. Dragnea, prin felul in care a procedat in ultima vreme, nu mai reprezinta pentru mine un partener de discutie altfel decat institutional", a spus Klaus Iohannis.El a fost rugat sa comenteze si episodul de joi, cand intalnirea dintre guvernatorul BNR Mugur Isarescu si Viorica Dancila s-au intalnit in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, dupa ce premierul refuzase anterior o astfel de intalnire la Cotroceni."E ciudata aceasta forma...", a spus razand presedintele. "In realitate, dorinta mea a fost sa-i aduc la aceeasi masa pe cei care au avut neintelegeri. Ori stim foarte bine ca nu dna Dancila a atacat BNR, ci Dragnea. Faptul ca prin implicarea mea s-au intalnit e ceea ce am dorit. Daca Dragnea crede ca a facut el mediere e foarte bine si asa", a adaugat seful statului.Joi, conducerea BNR s-a intalnit cu premierul Viorica Dancila , cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cu ministrul Finantelor Eugen Teodorovici si cu consilierul premierului, Darius Valcov, discutiile, care au durat aproximativ trei ore, avand loc in biroul lui Dragnea din Parlament.La finalul intalnirii, Liviu Dragnea a spus ca a transmis conducerii BNR ca PSD nu vrea sa preia controlul asupra BNR , contrar celor spuse in spatiul public de "unii cu functii foarte inalte", referindu-se la presedintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca "BNR nu poate sa fie acaparat politic de PSD si ca trebuie sa ramana independent, pentru a putea pune in practica o politica independenta in interesul Romaniei".De asemenea, referindu-se si la intentia de mediere anuntata de preseditele Iohannis, Dragnea a spus ca nu este necesara.Dragnea a mai precizat ca isi mentine declaratiile conform carora functionari din BNR isi coordoneaza declaratiile cu cele ale Opozitiei, mentionand ca niciodata nu a spus ca ar fi vorba despre guvernatorul Mugur Isarescu.