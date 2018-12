Iohannis spune ca PSD blocheaza prelungirea mandatului sefului Armatei. Iordache ii raspunde: E aglomeratie la Monitorul Oficial

Cum explica Florin Iordache

Sefia Armatei, in mana "fetei lui Hrebenciuc"

Un nou scandal ce va fi transat de CCR

Ziare.

com

Iohannis avertizeaza ca cei implicati vor raspunde juridic. Amintim ca Monitorul Oficial se afla din vara in subordinea Camerei Deputatilor, condusa de seful PSD Liviu Dragnea."Imediat dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in conditiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputatilor, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de Legea nr. 202/1998, precum si de alte acte normative.Publicarea decretelor, acte prevazute de Constitutie, nu poate fi blocata sau cenzurata de institutiile cu atributii in aceasta procedura.Presedintele Romaniei atentioneaza ca intarzierea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Decretului nr. 1331/2018 si, implicit, impiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinte si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis Ziare.com.Mandatul generalului Ciuca inceteaza la 31 decembrie. Daca decretul nu este publicat in Monitorul Oficial pana la acea data, Ciuca este inlaturat automat si locul ii va fi luat de un loctiitor, pana la o noua numire. Aceasta varianta a fost avansata azi de ministrul Apararii, Gabriel Les.In schimb, deputatul PSD Florin Iordache i-a raspuns, intr-o interventie la Antena3, ca nu este niciun sabotaj, ci pur si simpu Monitorul Oficial e aglomerat la sfarsit de an."Daca nu exista o anumita aglomerare, putem vorbi de cateva ore, dar, fiind vorba de final de an, multe institutii au transmis catre MOf diverse documente care trebuie publicate. Fie ca vorbim de sedinta de guvern care a fost cumva paralela cu... (sedinta CSAT, n.red.) . Putem discuta de ore pana la maximum o zi, dar din cate stiu decretul intra in vigoare incepand cu 31 decembrie. Azi suntem in 28, deci va intra in MOf", a dat asigurari Iordache."Este o intreaga procedura. Daca e in format electronic, se verifica daca e redactat bine, daca sunt erori. Dar nimeni nu isi pune problema ca acest decret sa nu fie publicat. Nu isi propune nimeni sa il blocheze", a sustinut fostul ministru al Justitiei, responsabil pentru OUG 13.Intrebat daca documntul ar ajunge la Liviu Dragnea inainte, Iordache a negat.Surse politice declarasera anterior, pentru Ziare.com, ca mai multi social-democrati sunt stransi vineri seara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, pentru a vedea cum pot sa impiedice prelungirea mandatului lui Ciuca la sefia Armatei Romane.Printre cei care puneau tara la cale se aflau Codrin Stefanescu si Florin Iordache. Secretarul general al Camerei, Silvia Claudia Mihalcea, cea care trebuie sa trimita decretul spre Monitorul Oficial, si-ar fi inchis telefonul, ca sa nu poata fi contactata, ne-au mai spus sursele citate.Mihalcea este cea la care Viorel Hrebenciuc s-a referit drept "fata lui" in stenogramele care apar in dosarul in care acesta este acuzat de trafic de influenta, alaturi de Dan Sova. Mihalcea este fostul director general al Oficiului National al Registrului Comertului si a lucrat timp de 10 ani la cabinetul lui Hrebenciuc.Si presedintele PNL Ludovic Orban a declarat vineri seara ca Dragnea blocheaza decretul presedintelui Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de prelungire, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca, actualul sef al Statului Major al Apararii, dupa ce a respins in sedinta CSAT propunerea facuta de MApN pentru aceasta functie Ulterior, premierul Viorica Dancila si ministrul Apararii, Gabriel Les, au acuzat ca seful statului nu a avut baza legala, deoarece propunerea de prelungire a mandatului nu a venit din partea MApN Astfel, cei doi, precum si seful SGG Toni Grebla, au anuntat ca este in opinia lor un nou conflict juridic de natura constitutionala, astfel ca il vor reclama din nou pe Iohannis la CCR.