Presedintia acuza PSD de sabotaj prin rectificarea bugetara: Romania nu-si va putea onora angajamentele asumate

Nu mai putem organiza summit-ul Initiativei celor trei mari

Argumentul lui Dragnea este fals

Ziare.

com

Guvernul face sabotaj bugetar, a sustinut, marti, Madalina Dobrovolschi, purtatorul de cuvant al sefului statului, intr-o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.Aceasta a vorbit despre taierea bugetului Administratiei Prezidentiale, pe care a calificat-o drept o incalcare grosolana si o incercare de a bloca activitatea unei institutii fundamentale, cu consecinte grave."Rectificarea bugetara nu are nicio legatura cu necesitatea consolidarii bugetului national si este un instrument de sanctionare bugetara a adversarilor politici si institutiilor nesubordonare PSD.In privinta Administratiei Prezidentiale, presedintele Romaniei considera ca rectificarea bugetara anuntata reprezinta o incalcare grosolana si o incercare de a bloca prin constrangeri bugetare activitatea unei instituii fundamentale", a declarat Madalina Dobrovolschi.Aceasta a precizat ca sunt grave consecintele asupra actiunilor presedintelui Romaniei si implicit asupra reprezentarii statului roman."Dupa ce in repetate randuri actuala majoritate parlamentara a incercat sa amputeze prerogativele presedintelui Romaniei, acum Guvernul apeleaza la aceasta forma de sabotaj bugetar. Indiferent ce cred decidentii politici aflati la guvernare, aici nu e vorba despre Klaus Iohannis, aici este vorba despre statul roman si despre cetatenii sai", a adaugat aceasta.Dobrovolschi a mentionat ca Administratia Prezidentiala a aflat saptamana trecuta din declaratiile premierului si ulterior dintr-un document publicat pe site-ul Guvernului ca figureaza pe o lista in care se regasesc institutii ale statului care vor avea oPurtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale a spus ca includerea institutiei pe lista respectiva este cu atat mai surprinzatoare cu cat Ministerul Finantelor i-a informat ca bugetul va fi diminuat cu 2,869 de milioane de lei."Vineri, 3 august, in urma discutiilor dintre Guvern si Administratia Prezidentiala purtate dupa publicarea documentului, am aflat ca, de fapt, bugetul este propus pentru diminuare cu 11,109 milioane de lei.Administratia Prezidentiala a transmis catre Guvern o adresa in care arata in mod explicit de ce o rectificare ar bloca efectiv activitatea in acest an.Cu toate acestea, Guvernul a ignorat toate argumentele si a mentinut decizia reducerii creditelor bugetare, dupa cum rezulta din proiectul de ordonanta. Avem astfel dovada clara ca reducerea bugetului este o decizie arbitrara bazata pe ratiuni strict politice. In aceste conditii, Guvernul il impiedica pe presedinte sa isi duca la indeplinire exercitarea atributiilor sale constitutionale", a completat ea.Dobrovolschi a adaugat ca Administratia Prezidentiala a transmis marti o noua adresa Ministerului Finantelor, in care a cerut modificarea fisei de rectificare bugetara.Ea a precizat ca stabilirea bugetului fiecarei institutii intra in competenta Guvernului, dar ca Executivul nu poate afecta functionarea niciunei institutii a statului."Procedand in acest fel, Guvernul ar folosi finantele publice ca pe un instrument politic. Bugetul Administratiei Prezidentiale pe anul 2018 a fost stabilit la 57,558 de milioane de lei, tocmai pentru ca aceasta este suma necesara sustinerii in mod corespunzator a activitatii presedintelui.In contextul unei rectificari negative de asemenea anvergura, Romania nu va putea fi reprezentata si nu isi va putea onora angajamentele internationale asumate, cum ar fi summit-ul Initiativei celor trei mari si evenimentele din 2019 prilejuite de exercitarea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE", a sustinut Dobrovolschi."Astfel, reducerea de catre Guvern a bugetului Administratiei Prezidentiale este de natura sa duca la imposibilitatea de a se mai desfasura summit-ul Initiativei celor trei mari, care este gazduit de Romania si organizat de Administratia Prezidentiala pe 17 si 18 septembrie", a adaugat Madalina Dobrovolschi.Ea a mai spus ca Administratia Prezidentiala impreuna cu alte institutii ale statului, inclusiv din Guvern, au lucrat intens de mai bine de un an si ca aceste rezultate sunt puse in pericol, "afectand grav si iresponsabil nu doar interesele de politica externa si de dezvoltare ale Romaniei, precum si reputatia internationala a statului roman"."Partenerii externi vor afla ca Guvernul blocheaza angajamentele internationale ale tarii noastre", a spus ea.In plus, aceasta a adaugat ca argumentul invocat public de Liviu Dragnea pentru justificarea acestei reduceri de buget este unul complet fals."Presedintele PSD induce in eroare opinia publica sustinand ca Administratia Prezidentiala a cheltuit doar o parte din banii alocati. In fapt, Administratia Prezidentiala are contracte in derulare si sume angajate pana la 3 august pentru plata acestora in cuantum de 80% din bugetul aprobat", a spus ea.Purtatorul de cuvant al sefului statului a transmis si ca Administratia Prezidentiala va avea dificultati in a-si onora obligatiile contractuale aflate in desfasurare si in a sustine activitatile institutiei.De asemenea, a mai spus ea, "exista riscul ca Administratia Prezidentiala sa fie actionata in judecata de furnizorii si prestatorii care nu vor putea fi platiti conform contractelor care sunt in desfasurare".In incheiere, aceasta a reiterat faptul ca "blocarea activitatii presedintelui Romaniei de Guvern este de natura sa afecteze buna functionare a statului. (...) Este una extrem de grava si creeaza premisele ca presedintele sa nu isi poata exercita atributiile".