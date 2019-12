Ce le doresc romanilor, de Craciun, presedintele si premierul Romaniei

Ziare.

"Spiritul Craciunului, colindele si traditiile ne bucura din nou sufletul si renasc dorinta de a oferi, la randul nostru, bucurie. Sarbatoarea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos are puterea binecuvantata de a ne face mai buni, mai empatici si mai solidari.Sa pastram in fiecare zi dorinta de a face bine si sa ne regasim coeziunea de care avem nevoie la nivel de societate.Sarbatori cu liniste, belsug, bucurii si iubire, dragi romani, oriunde va aflati! Craciun fericit!", a transmis presedintele Romaniei, Klaus Iohannis La randul sau, premierul Ludovic Orban a vorbit despre compasiune, solidaritate si generozitate, de Craciun."Sarbatoarea Nasterii Domnului ne aduce pe toti mai aproape. Sa ne reincarcam, asadar, cu bucuria de a fi impreuna, uniti prin profunzimea compasiunii, solidaritatii si generozitatii fata de ceilalti. In spiritul Sfintelor Sarbatori, sa ne regasim credinta in puterea de a fi mai buni in fiecare zi. Dragii mei, va urez un Craciun fericit tuturor, oriunde v-ati afla!", a transmis Orban