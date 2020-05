Iohannis a anuntat ca din urgenta trecem in alerta. Ce inseamna, ce masuri pot fi luate si cine le va lua?

Starea de alerta - ce spunea legea?

Cine si cum o decreteaza

Numeroase reactii politice au urmat. Ministrul de Interne Marcel Vela a spus ca de atunci parte din masurile luate prin ordonante militare vor fi pastrate prin decizii ale Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, ca drepturile cetatenesti nu vor mai fi restranse, doar "gestionate" pentru protejarea sanatatii cetatenilor, iar despre amenzi a spus ca urmeaza sa fie stabilit daca se vor pastra sau nu la cuantumul stabilit prin ordonantele militare.De partea cealalta, mai multi parlamentari, in special din zona PSD-ALDE, au iesit public spunand ca Guvernul va trebui sa vina in Parlament pentru a legifera ce masuri va dori sa aplice.Starea de alerta este reglementata prin OUG nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta si se poate institui atat la nivel local si judetean cat si la nivel national.Potrivit ordonantei, starea de alerta e "o masura de preventie instituita la nivel local sau national care se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor situatiei de urgenta".Situatia de urgenta este "acel eveniment exceptional, cu caracter non-militar, care prin amploare si intensitate ameninta viata si sanatatea populatiei, mediul inconjurator, valorile materiale si culturale importante, iar pentru restabilirea starii de normalitate sunt necesare adoptarea de masuri si actiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare si managementul unitar al fortelor si mijloacelor implicate".Pe timpul starii de alerta se pot dispune, cu respectarea prevederilor Art. 53 din Constitutia Romaniei, masuri pentru restrangerea unor drepturi sau libertati fundamentale referitoare, dupa caz, la libera circulatie, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii fortate, dreptul de proprietate privata ori la protectia sociala a muncii, aflate in stransa relatie de cauzalitate cu situatia produsa si cu modalitatile specifice de gestionare a acesteia (art. 4, alineat (2) din OUG 21/2004).Masurile de restrangere a exercitiului unor drepturi sau al unor libertati trebuie sa fie proportionale cu situatiile care le-au determinat si se aplica cu respectarea conditiilor si limitelor prevazute de lege. (art. 4, alineat (3) din OUG 21/2004).La nivel national, starea de alerta este instituita de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta, prin ordin al ministrului de Interne, cu acordul primului-ministru. Comitetul National este un organism interministerial care functioneaza sub conducerea ministrului de Interne si sub coordonarea primului-ministru.Comitetul National poate declara starea de alerta si la nivelul mai multor judete si tot el este cel care poate declara incetarea starii de alerta.La nivel judetean, starea de alerta poate fi instituita de catre comitetele judetene pentru situatii de urgenta, prin ordin al prefectului, iar la nivel local, de catre comitetele locale, prin dispozitie a primarului, cu avizul prefectului.La nivelul judetelor, comitetele pentru situatii de urgenta sunt conduse de prefecti si sunt formate din presedintele consiliului judetean, sefi de servicii deconcentrate si alti manageri ai unor institutii si societati comerciale de interes judetean.Comitetele judetene au nevoie de acordul ministrului de Interne pentru a institui starea de alerta iar comitetele locale de acordul prefectului.Asadar deja sunt implicate mai multe institutii si masurile se iau prin aprobare si colaborare. Mai concret a explicat, la Digi24 , Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale."Starea de alerta este mai simpla, mai mica decat starea de urgenta. Starea de urgenta este la nivelul ministrului de Interne, decretata de presedinte. Starea de alerta este declarata de Comitetul pentru Situatii de Urgenta, cu aprobarea premierului", a spus el.Fostul presedinte CCR a explicat ca pe timpul starii de alerta pot fi restranse anumite drepturi si libertati individuale, dar nu se pot da amenzi si nici ordonante militare."In starea de alerta nu se pot da ordonante militare. Se pot da doar ordine, care nu au aceeasi putere. De asemenea, in starea de alerta nu se pot stabili amenzi.Daca vor sa mentina amenzile, vor trebui sa dea o lege", a mai spus el, precizand ca, din punctul lui de vedere, era de preferat varianta legii in locul ordonantelor militare pentru actuala stare de urgenta.Iar pentru a legifera ceva, Guvernul are nevoie de Parlament.