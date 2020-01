Iohannis a evitat sa spuna daca l-ar numi tot pe Orban premier dupa anticipate

Ziare.

com

Intrebat intr-o conferinta de presa, joi seara, daca ii poate oferi o garantie publica premierului Orban ca, daca va demisiona, va fi tot el numit premier dupa alegerile anticipate, Klaus Iohannis a raspuns: "O intrebare un pic ciudata mi se pare. Nu stiu de ce ma intrebati dumneavoastra daca pot sa ofer garantii cuiva. Pot sa va spun ca sunt foarte multumit de felul in care Ludovic Orban isi face treaba ca premier.In continuare, si asta v-am spus-o si in informalele noastre, eu cred ca Ludovic Orban este in acest moment cea mai buna solutie de premier, fie premier plin, fie premier interimar".Seful statului a mai fost intrebat daca exista in cadrul PNL discutia ca Ludovic Orban ezita sa demisioneze din functia de premier, tocmai pentru ca exista temerea ca presedintele ar putea desemna pe altcineva."Nu cunosc ca ar exista o astfel de discutie si nu cred ca ar avea sens o astfel de preocupare. Sunt foarte multumit si imi doresc sa continue Ludovic", a explicat presedintele.El a mai spus ca maine, inainte de pranz, va avea o intalnire cu premierul Ludovic Orban.