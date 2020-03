Iohannis a semnat decretul de numire a noului ministru al Sanatatii, Nelu Tataru

LIVE TEXT

Costache a demisionat dupa ce a anuntat ca testeaza tot Bucurestiul de COVID-19

Seful statului a subliniat ca Tataru va depune azi juramantul."Am luat act de demisia ministrului Victor Costache si am semnat decretul de numire a noului ministru. Domnul Tataru cunoaste ceea ce se intampla in acest moment in sistem, trebuie sa ia urgent masurile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Domnul Tataru va depune juramantul in cursul acestei zile", a spus Iohannis, in declaratia zilnica de presa de la Cotroceni.Pe de alta parte, presedintele a afirmat ca a devenit cruciala achizitia de echipamente medicale prin mecanismul comun in UE. Potrivit acestuia, la videoconferinta organizata in aceasta seara de UE cu sefi de state si guverne, va cere o finantare mai consistenta pe acest program."Avand in vedere ca situatia s-a deteriorat rapid, a devenit cruciala achizitia de echipamente medicale prin mecanismul comun in UE. Este necesar sa fie finalizata rapid procedura. Voi cere o finantare mai consistenta pe acest program si voi arata disponibilitatea Romaniei de a se implica mai mult si pe alte zone", a precizat Iohannis.Totodata, el a dat asigurari ca va face tot posibilul pentru repatrierea romanilor din strainatate."Voi discuta si despre repatrierea romanilor, e importanta colaborarea tuturor, mai ales ca multe state au impus restrictii de circulatie. Cea mai vulnerabila categorie, lucratorii nostri sezonieri. Facem tot posibilul sa-i aducem acasa, nu e o sarcina usoara", a mai spus Iohannis.La final, seful statului a facut din nou apel la romani sa respecte restrictiile impuse, pentru ca "numai facand aceste sacrificii vom castiga lupta cu acest inamic extrem de periculos".- Domnul Tataru cunoaste ceea ce se intampla in acest moment in sistem, trebuie sa ia urgent masurile pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Domnul Tataru va depune juramantul in cursul acestei zile.- Incepand cu ora 17:00, voi participa la o videoconferinta cu membrii Consiliului European, dedicata masurilor legate de combaterea efectelor pandemiei COVID-19. Pandemia afecteaza puternic toate statele membre ale Uniunii si este nevoie de actiune comuna sustinuta la nivelul Uniunii pe multiple paliere pentru a incerca sa limitam, pe cat posibil, efectele negative ale acestei crize.- Din perspectiva noastra, a Romaniei, si a prioritatilor noastre in gestionarea provocarilor pe care le-a determinat aceasta epidemie, intentionez sa subliniez, in cadrul acestor discutii, o serie de aspecte deosebit de importante pentru noi.- In primul rand, la nivelul Uniunii, prin intermediul Comisiei Europene, au fost demarate proceduri de achizitii in comun de echipamente si dispozitive medicale necesare gestionarii epidemiei. Este vorba de manusi, echipamente de protectie, ventilatoare si echipamente de laborator. Avand in vedere ca situatia s-a deteriorat rapid si in tara noastra in ultimele zile, a devenit cruciala dezvoltarea urgenta a procedurilor de achizitii comune ale Uniunii lansate pentru echipamente medicale.- Este important ca aceste proceduri sa fie finalizate cat mai repede cu putinta, pentru ca statele membre interesate, adica si noi, si Romania, sa poata intra rapid in posesia acestor produse.- De asemenea, la nivel european s-a decis, in baza unui proiect aprobat in timpul Presedintiei noastre la Consiliul Uniunii Europene, constituirea unei rezerve strategice de echipamente medicale, in cadrul Mecanismului European de Protectie Civila, un mecanism european destinat prevenirii, pregatirii si reactiei Uniunii Europene la diferite crize si dezastre, cum este epidemia cu care ne confruntam.- Foarte important,Aceasta procedura se desfasoara independent de achizitiile facute direct de Comisie, dar evident ca atunci cand aceste materiale vor fi disponibile, vom putea si noi, in Romania, sa solicitam o parte din aceasta rezerva strategica.- Voi prezenta in cadrul videoconferintei eforturile pe care Romania le face deja in proiect, discutiile cu furnizorii fiind deja demarate, voi solicita o finantare mai consistenta pe acest program si voi arata disponibilitatea Romaniei de a se implica mai mult si in alte zone din acest mecanism.- In alta ordine de idei, le voi transmite partenerilor nostri din Uniune ca avem nevoie de lanturi de aprovizionare functionale pentru a asigura accesul adecvat al cetatenilor nostri la bunurile esentiale, iar pentru aceasta trebuie eliminate barierele din lanturile de aprovizionare si evitarea aparitiei altor blocaje.- In acelasi timp, libera circulatie a bunurilor este esentiala si pentru mentinerea in parametri functionali a activitatii economice, care este supusa, la acest moment, unor limitari importante. Comisia Europeana a elaborat deja o serie de recomandari in acest sens, menite sa faciliteze transportul de marfuri in interiorul Uniunii Europene.- Un alt aspect pe care il voi mentiona se refera la repatrierea cetatenilor romani aflati in prezent fie in afara Uniunii, fie in state membre si care, din motive obiective, doresc sa revina in Romania. Este importanta cooperarea tuturor pentru a putea permite revenirea cetatenilor europeni in tarile lor de origine, mai ales in conditiile in care multe state au impus restrictii de circulatie.- Cea mai vulnerabila categorie continua sa fie lucratorii nostri mobili, in special lucratorii detasati si cei sezonieri. Noi facem tot posibilul pentru a le asigura intoarcerea in siguranta acasa. Cu toate acestea, nu este o sarcina usoara, avand in vedere numarul totusi semnificativ de cetateni si restrictiile impuse deja peste tot in Europa.- Nu in ultimul rand, voi sublinia si necesitatea identificarii unor solutii de atenuare a efectelor produse de aceasta criza in plan economic, dar si social. Efectele negative ale acestei pandemii asupra activitatii economice se fac resimtite la nivelul tuturor statelor membre si situatia, din pacate, se inrautateste constant.- Romania, ca si alte state membre, este puternic afectata de aceasta criza, mai ales in sectorul industrial, si, prin urmare, avem mare nevoie de o actiune coordonata la nivelul Uniunii.- In acelasi timp, consider ca este important sa incepem sa gandim o strategie de recuperare post-criza. Comisia Europeana trebuie incurajata, trebuie sa inteleaga ca trebuie dezvoltat un plan de actiune bazat pe o evaluare cuprinzatoare a consecintelor si a posibilelor instrumente aplicabile tuturor statelor membre pentru sprijinirea recuperarii.- Dragi romani, respectati restrictiile impuse, stati acasa, pentru ca doar asa ne putem proteja sanatatea. Stiu ca este greu, dar numai facand aceste sacrificii vom castiga lupta cu acest inamic extrem de periculos.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, si-a dat demisia joi dimineata, a anuntat premierul Ludovic Orban, precizand ca in locul sau il propune pe secretarul de stat Nelu Tataru."In cursul acestei dimineti domnul ministru Victor Costache si-a prezentat demisia din functia de ministru al Sanatatii, din motive personale si profesionale. Am luat act de demisia ministrului. Il voi transmite presedintelui decizia, pentru a se putea emite decretul de revocare. Ii voi propune presedintelui pentru functia de ministru al Sanatatii pe domnul Nelu Tataru", a anuntat Ludovic Orban.Premierul a precizat ca regreta demisia ministrului Sanatatii, dar o intelege."Aproximativ 5 luni de zile, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care il conduc. Am facut echipa si impreuna am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru. Pe de alta parte, o inteleg si ii multumesc pentru buna colaborare", a adaugat Orban.Miercuri, Costache a anuntat ca a pregatit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru un program inovativ prin care sa fie testati pentru coronavirus toti cetatenii din Bucuresti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din usa in usa.