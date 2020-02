Iohannis asteapta motivarea CCR si nu se grabeste cu desemnarea unui alt prim ministru. Acuza PSD pentru criza creata

LIVE TEXT

Seful statului nu se grabeste sa faca o noua desemnare si nici macar consultari cu partidele parlamentare. In schimb, a spus ca asteapta motivarea deciziei Curtii pentru a spune ce va face in continuare dar ca, in niciun caz nu va mai desemna un premier din partea PSD sau a unei coalitii formate in jurul social-democratilor.Iohannis a admis ca situatia provocata de raspandirea coronavirusului in Europa este ingrijoratoare si a convocat miercuri sedinta CSAT pentru a discuta masurile ce se impun. El sustine insa ca, desi un guvern interimar are puteri limitate, Guvernul demis este capabil sa gestioneze criza.- Buna seara!- Astazi avem doua teme, coronavirus si procedurile din Parlamentul Romaniei.- Avand in vedere interesul extrem de crescut, voi incepe cu evolutia coronavirusului in Europa.- Lucrurile s-au schimbat rapid in ultimele zile. Situatia din Italia genereaza multa ingrijorare, inclusiv in randul cetatenilor romani, ceea ce e de inteles.- Eu sunt in contact permanent cu institutiile statului roman pentru a monitoriza ceea ce se intampla in zonele aflate in carantina si in care locuiesc romani.pentru miercuri, ora 14:00, pentru o informare privind masurile concrete.si ii indemn sa se informeze corect, sa fie vigilenti si sa respecte normele de igiena si sfaturile pe care le dau medicii pentru a se proteja.- Nu in ultimul rand,. Am observat mai multe luari de pozitie in care unele persoane fac declaratii alarmiste de natura sa sperie cetatenii. Le cer sa inceteze imediat cu aceasta atitudine.- Cateva cuvinte si despre situatia politica la zi. PSD continua sa fie un partid iresponsabil care se joaca cu destinul Romaniei.. Nu voi comenta decizia Curtii si voi astepta motivarea.- Insa, ceea ce face PSD e o sfidare fara precedent la adresa oamenilor. Romania nu are nevoie de politicieni care sa o duca mai adanc in criza si in instabilitate.- Vedem un Guvern demis pentru ca a incercat sa eficientizeze administratia locala si chiar si asa demis lucreaza pentru oameni.- Pe de alta parte, vedem un PSD obsedat de putere. Acesta nu este verdictul meu, ci al cetatenilor.exprimata la europarlamentare, la referendum si la prezidentialele de anul trecut.- Avem nevoie de un nou Legislativ care sa ofere o noua majoritate, dispusa sa-si asume si sa sustina reformele indispensabile pentru tara.- Nu putem continua asa, vedem insa ca PSD-ului ii este frica sa se intoarca la popor si desi 3 ani de zile a esuat in a guverna, acum vrea sa-i impiedice sa faca treaba pe cei care au dovedit ca vor si stiu ce trebuie facut in Romania., insa situatia generata de inconstienta PSD-ului trebuie sa inceteze.- Situatia e serioasa, voi pregati demersuri concrete pe care le voi anunta dupa ce voi lua aceste decizii.- Nu e niciun partid si nicio coalitie care are majoritate in Parlament.- Presa libera, da. Si stiti foarte bine ca si in intalnirile publice, si in cele informale va incurajez sa va exprimati liber. Unii o si faceti.Ce spuneti de filaje si intimidari nu pot sa accept. Daca astfel de situatii au existat, solicit celor vizati sa sesizeze organele abilitate.- Din informatiile mele, CCR nu judeca declaratii politice, ci actiuni constitutionale. Mai multe vom afla cand vom citi motivarea.- Au scazut sansele...- Romania are un guvern responsabil.- Ne gasim in situatii complicate, si europene, si epidemia de coronavirus ne da batai de cap, noi ne pregatim ca sa gestionam situatia foarte bine, insa alegerile sunt baza democratiei, alegerile se fac si rezolva problema conducerii unei tari.Trebuie sa fim constienti ca- Daca se ajunge sau nu la anticipate nu tine doar de presedinte sau de un partid, ci de o intreaga conjunctura politica. Alegerea primarilor e o dorinta a mea si a PNL, dar nu s-a putut realiza pentru ca PSD-ul a adunat din nou o majoritate toxica. Deci nu PNL a gresit, ci PSD-ul care se opune oricaror reforme si progrese.- Nu am astfel de informatii, dar daca cineva le-ar avea ar putea sa le faca publice.- Autoritatile se misca bine si e foarte important sa luam noi masurile de preventie. Acestea au fost discutate si astazi, pentru a accentua si a sublinia importanta acestora si pentru a le intari am decis sa convoc CSAT.- Deocamndata nu am facut consultari, nu am primit propuneri.- Un plan de actiune exista de cateva saptamani a fost propus un set de masuri, masuri care se pun in practica. E posibil sa avem nevoie de mai multe masuri si de accea am convocat CSAT.- Pot sa va spun ce am spus si celor din PNL care m-au intrebat. Desemnarea candidatilor revine partidului, iar PNL-ul are suficienti oameni, expertiza si experienta pentru a gestiona foarte bine aceste chestiuni, va rog sa adresati aceste intrebari PNL-ului. Eu nu ma implic si nu emit opinii in aceste chestiuni.Multumesc!