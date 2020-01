Iohannis: Dorinta noastra este sa crestem pensiile. E important ca Guvernul sa gaseasca resurse pentru dublarea alocatiilor

Orban a amanat prin OUG, pana la 1 august, cresterea alocatiilor

Ziare.

com

"Este o chestiune (majorarea pensiilor - n.red.) care va fi analizata si discutata de Guvern, dar este dorinta noastra comuna sa crestem pensiile si acest lucru a fost in repetate randuri subliniat", a spus seful statului.Intrebat daca i-a solicitat premierului ca aceasta majorare sa aiba cu siguranta loc, Iohannis a replicat: "nu am discutat in aceasta perioada acea chestiune, ci am discutat acum despre angajarea raspunderii".Totodata, in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, presedintele a precizat ca este foarte important ca Guvernul sa gaseasca banii necesari."Eu cred ca este foarte important ca Guvernul sa gaseasca resursele pentru cresterea alocatiilor, da", a subliniat Klaus Iohannis.Precizarile sefului statului vin dupa ce premierul Ludovic Orban a declarat ca sunt prevazuti bani la buget pentru majorarea pensiilor cu 40% din luna septembrie, dar nu este "100%" aplicarea acestei masuri , deoarece "totul depinde de cum evolueaza economia"."Nu e 100% asta. Repet, banii sunt prevazuti, dar totul depinde de cum evolueaza economia, daca reusim sa asiguram un trend economic solid, o crestere economica consolidata, sa relansam investitiile, sa imbunatatim colectarea.Se poate realiza lucrul respectiv, dar, repet, totul depinde de cum evolueaza economia, totul depinde ca urmare a economiei, incasarile bugetare, si, mai ales, de perspective", a declarat duminica Ludovic Orban.Totodata, in ceea ce priveste alocatiile, premierul a precizat ca acestea se vor dubla in luna august daca vor exista resursele financiare necesare, adaugand ca initiativa PSD este un demers populist, dar si ca "nicaieri in lume nu s-au dublat alocatiile de doua ori in acelasi an".Saptamana trecuta, Guvernul a amanat prin OUG, pana la 1 august, cresterea alocatiilor , dupa ce legea a fost votata in Parlament si promulgata de Klaus Iohannis.Ludovic Orban a afirmat ca OUG este necesara pentru ca nu sunt bani la buget."Din 2008 cresterile alocatiilor de copii au fost realizate la initiativa PNL. In 2015, prima oara, dupa ce timp de 7 ani nu fusesera crescute, si apoi in 2019. Aparitia acestui proiect de lege, aparitia intempestiva prin care tot in 2019, cand noi am reusit cresterea alocatiilor pentru copii prin dezbarerea la Legea Bugetului de stat, ne-a creat o problema foarte mare.Efortul bugetar necesar pentru a sustine o a doua dublare, practic, in 2019, a alocatiilor e de peste 6 miliarde de lei. Sigur ca ne dorim cresterea alocatiilor si le vom ceste. De altfel, au si crescut de la 1 ianuarie datorita unui proiect de lege initiat tot de noi", a spus Orban.