Iohannis face apel la antreprenori sa produca materiale sanitare si indeamna romanii sa nu iasa la cumparaturi in intervalul pentru pensionari

In cadrul sedintei au fost prezentate masurile cu privire la gestionarea pandemiei COVID-19 in tara noastra.Alaturi de Orban, au participat ministrii Finantelor Publice, Florin Citu, Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, Fondurilor Europene, Marcel Bolos, si Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode.Seful statului a sustinut la finalul intrevederii o scurta declaratie de presa.El a facut apel la romani sa nu mai iasa la cumparaturi in intervalul orar 11:00 - 13:00, cel in care au voie sa mearga persoanele peste 65 de ani."S-a stabilit un interval, intre 11:00 - 13:00, in care cei peste 65 de ani pot iesi din casa sa isi faca aprovizionarea. Haideti sa lasam acest interval doar lor, noi avem restul zilei la dispozitie ca sa o facem", a spus Klaus Iohannis.Totodata, presedintele i-a indemnat pe producatorii romani sa se implice in lupta impotriva pandemiei si sa inceapa sa produca materiale sanitare, asa cum au facut si alte firme pana acum.- Buna ziua- Din pacate, avem aproape 2.000 de cazuri de COVID-19- Dragi romani, e mult, deja foarte mult si trebuie impreuna sa ne straduim mai mult, mai bine, ca sa ingradim raspandirea virusului- E nevoie sa respectam mai bine indicatiile autoritatilor- Nu uitati, nu va intalniti cu alte persoane, evitati orice contact fizic! Nu va dati mana, stati la distanta unii de altii!- Trebuie sa reusim impreuna sa ingradim raspandirea virusului, mai ales pentru categoriile cele mai vulnerabile, adica persoanele peste 65 de ani- Autoritatile si-au facut treaba, exista norme in vigoare, acum depinde de noi toti sa le respectam- Va rog pe toti sa ii protejam pe cei din categoriile vulnerabile, haideti sa ii protejam pe cei peste 65 de ani, pe pensionarii nostri!- Am avut o sedinta cu premierul Orban si mai multi minsitri si am vorbit despre materiale de protectie.- Primele rezultate au aparut deja: am aflat azi ca deja exista producatori de-ai nostri care s-au reprofilat si vor produce masti, altii halate, altii incep sa lucreze la materiale complicate precum ventlatoarele- Ma adresez antreprenorilor: fiti inventivi, implicati, proactivi! Este o oportunitate foarte buna pentru mediul romanesc, avem nevoie de aceste materiale si avem aceasta oportunitate- Repet: haideti sa respectam normele stabilite de autoritati pentru a ingradi raspandirea acestui virus!- Va multumescDeclaratia presedintelui:Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni, 192 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilantul imbolnavirilor in tara noastra ajunge la 1.952 Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj)".