Iohannis: Sansele pentru anticipate au scazut sub 50%

Astfel, desi nu se grabeste cu o noua desemnare si asteapta sa vada cum motiveaza magistratii decizia, planul initial al sefului statului, de a-l desemna pe Ludovic Orban ca acesta sa fie respins de doua ori si astfel sa poata dizolva Parlamentul, are sanse mici de realizare.Asadar, cand, jurnalistii l-au intrebat ce sanse mai sunt sa fie organizate alegeri inainte de termen, Iohannis a raspuns "Tocmai au scazut, sub 50%".El pare insa ca nu a renuntat total la idee, iar atunci cand a fost intrebat daca putem concluziona ca ne indreptam spre alegeri la termen a refuzat sa dea un raspuns transant, preferand sa repete ca au scazut sansele in ce priveste anticipatele.Intrebat daca el considera ca declansarea de alegeri anticiapate mai este o prioritate in contextul crizei provocate de raspandirea coronavirusului, Iohannis spus ca doar in caz de razboi Constitutia noastra prevede o amanare a alegerilor."Ne gasim in situatii complicate, si europene, si epidemia de coronavirus ne da batai de cap, noi ne pregatim ca sa gestionam situatia foarte bine, insa alegerile sunt baza democratiei, alegerile se fac si rezolva problema conducerii unei tari. Exista o singura situatie in care pot fi amanate, sper sa nu o prindem, doar in caz de razboi, scrie in Constitutie.Trebuie sa fim constienti ca un guvern, fie si interimar, are toate parghiile sa gestioneze chiar si situatii de criza. Poate guverna si parlamentul poate legifera", a spus presedintele.Jurnalistii l-au intrebat unde crede ca a esuat PNL avand in vedere ca cele doua deziderate anuntate atat de seful statului, cat si de liberali la inceputul anului se poate spune ca au esuat - alegerile parlamentare anticipate si alegerea primarilor in doua tururi."Daca se ajunge sau nu la anticipate nu tine doar de presedinte sau de un partid, ci de o intreaga conjunctura politica. Alegerea primarilor e o dorinta a mea si a PNL, dar nu s-a putut realiza pentru ca PSD-ul a adunat din nou o majoritate toxica. Deci nu PNL a gresit, ci PSD-ul care se opune oricaror reforme si progrese", considera Klaus Iohannis.