Iohannis se intalneste cu Orban la Cotroceni sa discute de anticipate

Intalnirea dintre cei doi este programata la ora 11:00.Unul dintre subiectele de pe agenda discutiilor este declansarea alegerilor anticipate, pe care atat presedintele, cat si premierul au declarat ca le sustin.Modalitatea in care acestea ar putea fi declansate nu a fost insa stabilita.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca se va intalni cu premierul si va discuta despre alegerile anticipate.Intrebat daca i-a cerut premierului sa demisioneze, in cazul in care Opozitia nu depune motiune de cenzura, presedintele a replicat: "Asta este o chestiune pe care nu am discutat-o. Este evident ca pentru a ajunge la anticipate cunoastem prevederea constitutionala. Este nevoie ca Guvernul sa fie demis sau sa se retraga si dupa aceea este nevoie de doua incercari nereusite de formare a unui nou guvern.Este evident motiunea de cenzura o varianta prin care se poate initializa acest proces. Dar, tehnic, si demisia este o metoda prin care se poate initializa acest demers. Aceste chestiuni le voi discuta, si cu premierul, si cu altii. Chiar maine voi avea, aici, la Cotroceni, o discutie cu premierul Ludovic Orban si vom aborda aceste chestiuni".In cadrul aceleiasi conferinte, intrebat daca l-ar desemna din nou premier pe Ludovic Orban, dupa alegerile anticipate, Iohannis a spus ca este foarte multumit de activitatea acestuia.Ulterior, intr-o emisiune la Realitatea Plus, premierul Ludovic Orban a declarat ca PNL doreste organizarea de alegeri anticipate, precizand ca Parlamentul nu mai este oglinda fidela a optiunilor actuale ale populatiei.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, tot joi, la Buzau, ca presedintele Iohannis doreste alegeri anticipate pentru a scapa de "un guvern dezastruos", iar liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus, la Antena3, ca demisia premierului pentru declansarea alegerilor anticipate trebuie sa aiba o justificare foarte solida, iar declansarea unei crize politice necesita o explicatie serioasa.