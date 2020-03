Iohannis se intalneste cu Orban si cu ministrii Apararii si Economiei

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Ziare.com, intalnirea va avea loc la ora 12:30, la Palatul Cotroceni.Este vorba despre o reuniune din seria intalnirilor pe care Iohannis le-a avut deseori cu premierul Ludovic Orban si diversi ministri, de la instalarea Cabinetului in luna noiembrie.Intersant este ca la intalnirea de la 12:30 este invitat si ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Acesta are programata la ora 10:00 si audierea in comisiile reunite ale Camerei Deputratilor si Senatului, pentru ca el este din nou propus la Aparare si in Cabinetul Citu.In plus, la Cotroceni trebuie sa vina si ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta insa va fi audiat in Parlament abia joi.Iata calendarul audierilor ministrilor din Guvernul Citu