Klaus Iohannis, in vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL 2: Iata ca suntem pregatiti

Klaus Iohannis a fost insotit la spitalul construit in Otopeni de Ludovic Orban, Nelu Tataru si Marcel Vela."Tocmai ce am vizitat acest spital care in timp record a fost asamblat in aceasta locatie. Este impresionant ce au reusit militarii si cu personalul militar. Spitalul nu este dat in functiune, dar e gata pregatit si in urmatoarele ore va primi toate acreditarile si va intra in functiune. Iata ca suntem pregatiti! Romania este pregatita pentru a face fata cat se poate de bine acestei epidemii. In acelasi timp, trebuie sa spun ca, dupa ce se termina aceasta criza, care din pacate va mai dura, vom face o evaluare a sange a sistemului spitalicesc din Romania si vom lua toate masurile pentru a avea dotarile cu care sa facem fata oricarei situatii. In acest sens, ii asigur pe romani ca suntem pregatiti acum, dar vom lua masurile pentru a fi si mai bine pregatiti", a spus Iohannis dupa ce a vizitat spitalul.Apoi, presedintele a tinut sa le reaminteasca romanilor cat de importante sunt distantarea sociala si spalatul pe maini."Oricat de bine ar fi pregatite autoritatile - si sunt bine pregatite - o parte semnificativa le revine romanilor in a preveni raspandirea coronavirusului. Evitati contactul cu alti oameni! Evitati sa va atingeti, evitati sa va imbratisati! Evitati cu orice pret sa va intalniti intr-un loc inchis cu mai multi oameni. Respectati toate normele de igiena. Cel mai important este sa ne spalam foarte des pe maini, sa evitam sa ne atingem fizic cu alte persoane. Este o perioada grea, foarte grea. Din pacate, lucrurile vor fi in continuare mai grave. Ne asteptam din pacate la o crestere a numarului bolnavilor, dar vedem ca statul se pregateste din ce in ce mai bine! Imi doresc ca si romanii sa fie pregatiti", a mai spus Iohannis.In acest moment, amenajarile interioare ale corturilor au fost finalizate. La acest spital vor fi disponibile 24 de paturi de terapie intensiva. In total, vor fi 132 de paturi pentru pacientii cu forme usoare si medii.80 de medici vor lucra in spitalul militar construit in Otopeni. Tot sambata dimineata, cel de-al doilea transport medical militar din Coreea de Sud a sosit la Bucuresti. Este vorba despre aproximativ 45 de tone de echipamente medicale, din Coreea de Sud, printre care 100.000 de combinezoane de protectie pentru personal medical si al MAI, implicat in combaterea coronavirusului.C.S.