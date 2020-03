LIVE Reactii imediate dupa ce Iohannis l-a propus tot pe izolatul Orban. USR: Mai avea o varianta, Dacian Ciolos!

LIVE TEXT

Este a treia oara cand seful statului il propune pe seful liberalilor pentru functia de prim-ministru al Romaniei.In 5 februarie, dupa doar trei luni de la investire, Guvernul Orban I a fost demis prin motiune de cenzura. Ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier , cu scopul de a declansa anticipatele.In 25 februarie, Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat , dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Iohannis a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat, astfel ca seful statului l-a propus pe Florin Citu premier Apoi, joi dupa-amiaza, Florin Citu a renuntat la mandatul de premier desemnat , astfel ca presedintele Iohannis a avut, azi dupa-amiaza, consultari fulger la telefon , cu partidele.Audierile ministrilor propusi si votul de investire ar putea avea loc sambata. Ramane de vazut daca Guvernul Ludovic Orban va reusi sa obtina votul de incredere in Parlament.Precizam ca seful PNL este autoizolat la Vila Lac 1 , dupa ce senatorul PNL Vergil Chitac a fost confirmat cu noul coronavirus.- Partidul Miscarea Populara (PMP) considera ca in momentul de fata este nevoie de un guvern de larga majoritate si solidaritate nationala, a declarat, vineri, presedintele executiv al PMP, Marius Pascan, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis."Am avut un dialog prin teleconferinta cu domnul presedinte Klaus Iohnnis si i-am transmis pozitia Partidului Miscarea Populara legata de situatia actuala a Romaniei. Consideram ca in momentul de fata este nevoie de un guvern de larga majoritate si solidarizare nationala, capabil sa-si asume masurile ferme, necesare privitoare la aceasta perioada critica din existenta tarii", a precizat Pascan, citat de Agerpres.- Deputatul USR Iulian Bulai transmite si el ca partidul l-a propus pe Ciolos, iar "cineva minte", facand indirect referire la presedintele Klaus Iohannis, care a spus ca a primit o singura propunere de premier."Delegatia USR la consultarea online cu presedintele KWJ l-a propus premier pe Dacian Ciolos! Cineva s-a facut ca nu a auzit acest nume. Cineva minte. Si conduce tara mintind", a scris Bulai pe Facebook.- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca parlamentarii formatiunii sustin demersul presedintelui, care vrea investirea rapida a unui guvern."UDMR sustine acest demers in contextul crizei actuale, fara sa punem in discutie procedura de urgenta. Acum sanatatea si siguranta oamenilor sunt primordiale. Avem nevoie de un guvern care sa actioneze cu deplina autoritate pentru a incetini extinderea epidemiei", a transmis Kelemen Hunor, citat de News.ro.- Deputatul USR Catalin Drula a reactionat si el in mediul online. El a subliniat ca presedintele a mai avut o varianta de premier, si anume Dacian Ciolos, propus de partidul din care face parte."I-am spus clar presedintelui Iohannis astazi ca solutia propusa de noi este Dacian Ciolos premier cu o noua echipa de guvernare. I-am spus de asemenea ca Ludovic Orban si PNL si-au pierdut credibilitatea dupa ce au facut ieri", a scris Drula pe reteaua sociala.El a mai precizat ca USR "chiar daca avem retineri serioase fata de formula propusa unilateral de presedinte".- Calin Popescu Tariceanu a scris, pe Facebook, ca presedintele Iohannis i-a transmis, la consultari, ca se gandeste la o renominalizare a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, urmand ca echipa de guvernamentala actuala sa fie, in mare, pastrata."Punctul meu de vedere, pe care i l-am exprimat presedintelui, cu deferenta necesara functiei pe care o detine, este urmatorul: Presedintele, impreuna cu conducerea PNL, impartaseste responsabilitatea pentru aceasta criza politica ce s-a prelungit si care acum este suprapusa de criza coronavirusului (...)Deciziile pe care urmeaza sa le ia presedintele nu le stiu, dar daca e ceea ce a lasat sa se inteleaga in consultarea pe care am avut-o in ceea ce-l priveste pe dl Orban, este o decizie, a treia decizie gresita", a scris, intre altele, fostul presedinte al Senatului, pe reteaua sociala.