Romania declara stare de urgenta de saptamana viitoare. Apelul lui Iohannis catre romani

am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoare

Ziare.

com

Anuntul a fost facut la Cotroceni dupa ce Guvernul Orban, reinscaunat azi de aceiasi parlamentari care l-au demis, a fost reinvestit.Ironia a facut ca voturile PSD sa fie decisive, pentru ca foarte putini alesi PNL au mers la Parlament, cei mai multi dintre ei fiind in izolare dupa ce 4 liberali (dintre care 2 parlamentari) au fost confirmati pozitiv cu coronavirus.De altfel, si depunerea jurnamantului s-a desfasurat in conditii foarte stricte, cu masti, manusi, mult dezinfectant, culoare speciala si distanta de 5 metri intre presedinte si membrii Guvernului care au intrat, rand pe rand, au semnat juramantul si apoi si-au aruncat la gunoi pixul.Amintim ca numarul imbolnavirilor a trecut de 100 si un roman a murit in Italia.- Vorbeste Klaus Iohannis:- Buna seara dragi romani, astazi Guvernul a fost votat, investit si a depus juramantul in conditii foarte speciale din cauza epidemiei de coronavirus.- In primul rand felicitari noului Guvern si ii urez succes.- Apreciez votul din Parlament, s-a transmis un mesaj de unitate. Sunt foarte bucuros sa vad ca majoritatea partidelor parlamentare a inteles nevoia unei actiuni unitare.- Guvernul care preia acum mandatul e acelasi care a lucrat pana acum cu motoarele turate pentru a gestiona bine aceasta criza.- Noul Guvern si cu mine ne vom dedica toate energiile, 100%, pentru a gestiona aceasta criza si apoi pentru a guverna bine pentru romani si pentru Romania.- Este foarte important ca masurile care vor fi luate sa fie luate la timp, sa fie luate in asa fel incat sa prinda.- Pentru a face posibil aceasta lupta cu toate instrumentele prevazute de lege - Autoritatile isi fac treaba, guvernul si-a facut treaba si pana acum foarte bine, dar singuri nu vom reusi sa facem decat o parte din treaba care trebuie facuta.care sunt transmise pe canalele publice.- Si, da,. Da,, din surse publice, direct de la autoritati.- Pentru a veni in sprijinul parintilor, care au copii de varsta scolara, am promulgat astazi legea care le permite parintilor, in conditii speciale, sa stea acasa.- Impreuna si numai impreuna vom reusi sa trecem cu bine si peste aceasta criza.- Deja Iohannis a intarziat 10 minute cu declaratiile anuntate. E posibil ca ceremonia de depunere a juramantului sa nu se fi incheiat inca, avand in vedere ca masurile stricte prelungesc cu mult timpii uzuali.