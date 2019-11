Ce nu inseamna victoria lui Klaus Iohannis

Ziare.

Desi a invins a doua oara candidatul PSD, la o diferenta considerabila, Klaus Iohannis nu a tinut un discurs de sarbatoare, ci unul de front. Trimitand PSD-ul intr-un minorat istoric - dupa numaratoarea tuturor voturilor, ar putea cobori spre 30 de procente - Iohannis si PNL au ramas singuri in fata electoratului, ale carui asteptari au crescut exponential cu cecul pe care i l-au dat presedintelui.PSD este in afara puterii, asta au reusit alegatorii sa faca, incheind practic batalia deschisa la europarlamentare, cand, desi PSD a fost infrant, a ramas la guvernare. Astazi, guvernul este la PNL, presedintia a fost securizata pentru Iohannis, mai ramane ca statul sa redevina functional si, asa cum a sunat promisiunea electorala, tara sa fie una normala.O tinta absoluta, al carei insucces nu poate fi aruncat pe umerii vesnicului PSD, pentru ca partidul-mamut agonizeaza. Fara tap ispasitor, PNL e descoperit in pragul alegerilor cele mai grele si mai relevante pentru reformarea administrativa: localele si parlamentarele. Asa se explica discursul de campanie pe care Iohannis l-a tinut de pe scena ridicata in Modrogan.* E o victorie de etapa, razboiul nu a fost castigat;* E nevoie de o noua majoritate parlamentara, PSD inca detine parghiile in Parlament;* Electoratele celorlalte partide, care nu l-au sustinut, inclusv alegatorii PSD-ului, sunt chemate sa fie alaturi in castigarea puterii autentice in tara.Dupa ce a jucat in campanie constructia Guvernului liberal drept un avantaj, Klaus Iohannis transmite acum ca reusita scrutinului prezidential nu poate transfera intreaga responsabilitate a tarii pe umerii lui si ai cabinetului Orban.Pot fi insa asteptarile electoratului amanate?Dupa un intreg an electoral, oamenii ar vrea un ragaz care sa le permita sa se intoarca la vietile lor in afara tumultului politic, pe baza contractului de reprezentare pe care l-au aparat intre europarlamentare si prezidentiale. In loc de asta, li se cere sa fie vigilenti in continuare si sa accepte un proces de tranzitie care se va termina abia in 2020, odata ce o noua majoritate parlamentara va fi formata.Sabia e cu doua taisuri.Pe de o parte, pentru ca romanii sunt mai degraba sensibili la un discurs de forta, in care greaua mostenire nu isi mai are locul. In plus, pana la legislative, deja va fi vorba despre mostenirea Guvernului Orban, iar decontul va trece de la social-democrati la liberali.Pe de alta parte, de vreme ce revenirea la alegerile locale in doua tururi de scrutin este putin probabila fara OUG, iar un candidat comun PNL/USR PLUS la PMB este mai degraba o iluzie - liberalii nu isi vor ceda candidatul, de la ascendentul pe care il au dupa prezidentiale - frigul din calorifere si apa rece indestulatoare ii vor aduce, in mod paradoxal, un nou mandat Gabrielei Firea, lucru inacceptabil pentru un electorat care a pus toate parghiile in mainile lui Iohannis si ale guvernului pe care el si l-a asumat.Capitalul pe care romanii l-au investit in Klaus Iohannis - aproape 70 de procente - ii arata presedintelui ca el va fi considerat principalul responsabil pentru felul in care Romania se va reforma, incepand chiar de maine. Sigur, presedintele se poate pune la adapostul unui mandat cu miza personala modesta si poate lasa Guvernul Orban sa livreze ce poate, pe cont propriu. In fond, el este bine receptat international, mai ales privind spre iliberalismele in floare in Polonia si Ungaria.Tensiunea sociala pe care a speculat-o pentru aceasta a doua victorie insa nu ii garanteaza un mandat premergator pensiei si va fi greu sa explice interlocutorilor europeni de ce romanii protesteaza, de vreme ce dusmanosul PSD nu mai are puterea. In acest al doilea mandat, buna reprezentare externa nu va tine loc de politici de tara functionale pentru romanii de acasa, acolo unde si cei din diaspora au lasat in urma parinti batrani si copii.