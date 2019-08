Iohannis si-a lansat candidatura si promite ca nu va mai numi guverne care nu-i impartasesc viziunea: Proiectul meu e proiectul unei generatii (Galerie foto)

LIVE TEXT

Vreau sa fiu foarte bine inteles: acest vot va fi respectat! Nu voi desemna niciun Guvern care nu isi asuma ferm aceste deziderate!

Acesta este proiectul intregii Romanii, acesta este proiectul meu, acesta este proiectul unei intregi generatii!

In actualul mandat Iohannis a numit guvernele PSD-ALDE conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose si Viorica Dancila, si a aprobat mare parte din numeroasele remanieri ministeriale ce s-au produs in ultimii ani.Iohannis si-a inceput discursul acuzand ca tragedia de la Caracal care zguduie in aceste zile intreaga tara este rezultatul "politicilor falimentare" ale PSD-ALDE si i-a anuntat pe liberali ca razboiul va fi castigat abia cand Romania va avea un presedinte, un guvern si o majoritate parlamentara care colaboreaza pentru acelasi scop: binele cetatenilor.Cel care este de acum oficial candidatul PNL la prezidentiale a punctat si ca va fi nevoie de foarte multa munca pentru ca viziunea sa sa fie implementata, dar a asigurat ca este si viziunea "intregii Romanii", si a unei "intregi generatii".Iohannis a facut si un apel la toate fortele din opozitie sa se uneasca pentru a implini impreuna viziunea Romaniei puternice, functionale, in care cetatenii sa se simta bine si in siguranta, admitand, insa, ca "nu va fi usor".- Fara niciun alt discurs, Consiliul National al liberalilor s-a incheiat. Ramane sa aflam ulterior cate voturi a primit Rares Bogdan pentru functia la care a fost unic candidat, cea de prim-vicepresedinte a partidului.- Vorbeste- Sunteti, prin votul romanilor, cel mai important partid din Romania. Este o recunoastere, dar si o mare, mare raspundere. Ne revedem intr-un moment critic pentru Romania, dar trebuie sa spunem lucrurilor pe nume, pentru ca cele petrecute in cazul de la Caracal sa nu se mai repete.- M-am luptat alaturi de voi, liberalii, si de celelalte partide de opozitie, pentru a stopa acest proces sau macar pentru a reduce efectele dramatice ale infestarii institutiilor statului cu virusul incompetentei.- Prin actiunile mele, ale voastre, ale Opozitiei parlamentare, dar mai ales prin mobilizarea cetatenilor am reusit sa pastram nealterat cursul proeuropean, transatlantic si democratic al Romaniei.- A fost cel mai puternic vot pro democratie care a marcat, la 3 decenii de la Revolutie, maturizarea societatii romanesti.- Romanii vor ca asaltul continuu al PSD sa inceteze. Romanii cinstiti, care muncesc si platesc taxe si impozite, asteapta ca statul sa functioneze pentru ei, nu in favoarea unui grup.E ceea ce asteapta romanii de la presedintele lor si- Din pacate, nu exista un buton magic care, odata apasat, ar reseta statul roman. Aceasta asezare este obligatorie, dar este un proces de durata. E un demers pe care vreau si trebuie sa-l facem impreuna. Alaturi de noi vor sta toate fortele politice care impartasesc aceleasi valori. Nu va fi usor, dar nu uitati, cel mai important aliat pe care il avem este cetateanul roman.- Eu vreau sa facem Romania puternica si stiu ca si voi aveti acelasi obiectiv, al unei Romanii care functioneaza, o tara in care cetateanul este reperul suprem al unei bune guvernari.- Aceasta este viziunea mea pentru Romania. Dar o viziune are valoare atat timp cat stim care e drumul pentru a o transforma in realitatea de zi cu zi a oamenilor.- Cum facem asadar Romania puternica si functionala? Cum ajungem sa traim in sfarsit intr-o tara in care cetateanul se simte bine si in siguranta, asa cum este normal? Ce avem de facut, noi, oamenii de stat, politicienii?- Va spun de la inceput., dar stiu ca sunteti deja caliti si obisnuiti cu greul. Ati dovedit!- Romania poate deveni puternica si functionala cu doua conditii majore: 1. Reconstructia statului pe fundamnete corecte. 2. O economie sanatoasa, cu crestere durabila, sustenabila. Pentru succesul dezvoltarii Romaniei e obligatoriu sa avem un mediu public orientat catre cetatean si un mediu privat competitiv.- Functia publica trebuie sa isi recapete demnitatea, corectitudinea este principiul fundamental al Romaniei functionale. Inseamna, in sens larg, indeplinirea cu responsabilitate a atributiilor, ca sefi ajung cei care chiar merita, nu cei care sunt obedienti politic. Inseamna punerea interesului general mai presus decat orice alt interes.- Sa spunem lucrurilor pe nume:Este atat de simplu!- Finantele publice si politicile economice vor trebui indreptate, altfel generatiile urmatoare vor resimti povara unei note de plata tot mai usturatoare pe care guvernarea PSD-ALDE o rostogoleste cu buna stiinta de la un an la altul.- Dincolo de toate acestea, pilonii societatii romanesti sunt si trebuie sa ramana drepturile si libertatile individuale, democratia si statul de drept.. Pentru asta am luptat in acest mandat si pentru asta voi lupta in continuare.- Statul roman care functioneaza normal, cel pe care mi-l doresc si pe care stiu ca si-l doresc si romanii e acel stat in care presedintele isi indeplineste atributiile, guvernul isi face treaba si parlamentul da legi bune pentru tara, nu pentru liderii partidului si clicile lor.- Avem nevoie de unitate, de viziune, de incredere unii in altii, de speranta ca impreuna putem sa ducem Romania mai sus.- Toate aceste propuneri si principii reprezinta angajamentul si parteneriatul meu cu romanii, la care imi doresc sa se alature toate fortele politice democratice capabile sa inteleaga ca- PSD a dovedit ca este incapabil si trebuie sa plece!, si voi aduce alaturi de mine pe toti cei care o impartasesc astfel incat sa devina realitate.- Cel care ii face introducerea este Ludovic Orban, desi pana acum maestru de ceremonii a fost Robert Sighiartau. Orban sustine si un scurt discurs:"Alegerile din 10 si 24 noiembrie reprezinta practic un punct extrem de important in evolutia viitoare a Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis are toate atuurile pentru a castiga aceasta batalie: experienta, statura politica, anvergura, respectul, credibilitatea interna si internationala, ceea ce a demonstrat in ultimii ani in care a fost nevoit sa se confrunte cu un asalt al fortelor raului. Presedintele a stat neclintit in fata acestui asalt".- Dupa ce a parcurs sala fara sa se grabeasca, zambind, strangand maini si stand la fotografii cu liberalii, Iohannis si-a ocupat locul in primul rand, langa liderii PNL. Pe ecrane ruleaza un material video cu declaratii facute de seful statului de-a lungul ultimilor ani. La final, sala aplauda.- Iohannis a ajuns la Romexpo. Este intampinat de Ludovic Orban afara. Cand intra in sala, liberalii sunt incurajati sa se manifeste: "Sa-l primim cum se cuvine!".Aplauzele insa sunt acoperite de muzica triumfalista.- Delegatii din tara profita de pauza si isi fac fotografii. La ora 18:00 sunt indemnati sa isi ocupe locurile: "In 2 minute soseste presedintele Romaniei".- Liberalilor le sunt explicate regulile pe care trebuie sa le urmeze ca sa voteze pentru functia de prim-vicepresedinte, singurul candidat fiind Rares Bogdan."Va rog sa ramaneti in sala, nu va ridicati ca la ora 18:00 trebuie sa fim toti in sala", li se spune liberalilor care parca simt nevoia de o pauza."In aproximativ 4 minute va veni presedintele Romaniei", este reluat apelul.- Orban trece la punctul 2 al discursului, alegerea prim-vicepresedintelui, aratand ca il sustine pe Rares Bogdan: "O promovare la exceptional. A plecat de la masuta lui, a abandonat cariera jurnalistica de succes si a venit alaturi de noi pentru a candida la PE. A avut un rol foarte important in victoria PNL".Urmeaza un discurs de multumire al lui"Aceasta victorie din 26 (mai, n.red) trebuie sa fie doar prima dintr-un lung sir de victorii. De 6 ani suntem in opozitie. A venit momentul sa recucerim si sa reformam, sa modernizam Romania. Klaus Iohannis are nevoie de un partener si nu poate fi altcineva decat PNL. Batalia pentru Cotroceni nu e a unui singur om.Nu o percepeti ca fiind batalia presedintelui Iohannis sau a conducerii PNL, trebuie sa fie batalia fiecarui roman de buna credinta. Victoria lui Iohannis va veni si va insemna castigarea alegerilor locale de catre PNL, va insemna mult peste 13.000 de consilieri locali si judeteni pe care ii avem si va insemna pregatirea alegerilor parlamentare unde scorul nostru trebuie sa fie singur, cu nu altcineva, la peste 35%.Va multumesc ca m-ati primit in familia voastra si mi-ati aratat ce inseamna respectul, dragostea, ce inseamna sa lupti", spune Rares Bogdan."Zdrobiti-i in alegeri", isi indeamna fostul jurnalist colegii de partid.- Cu o mica intarziere fata de programul anuntat, ajunge la microfon si, presedintele PNL."Am castigat batalia, trebuie sa castigam razboiul", spune Orban, aratand ca liberalii il vor sustine pana la capat pe Klaus Iohannis.- Este prezentat un clip in care este promovat protestul din 10 august, din aceasta sambata, organizat la un an de la reprimarea violenta a Protestului Diasporei.- Le vorbeste colegilor, care lauda de asemenea rezultatele de la europarlamentare si cere vigilenta si responsabilitate pentru a castiga si urmatoarele alegeri."La ultimul test electoral PNL a ocupat locul I pe podium. Pentru ca populatia a aratat incredere in PNL va trebui sa strangem randurile, sa-l sprijinim pe presedintele in functie si viitorul presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis. Trebuie sa venim cu lucruri concrete la populatie. Romanii asteapta un program pe puncte", a spus Gheorghe Flutur, expunand punctele fierbinti care trebuie dezbatute si rezolvate pentru binele romanilor."Vom avea presedinte asa cum trebuie, pe Klaus Werner Iohannis", isi incheie Flutur discursul.- La microfon a venit senatorul, care aminteste in primul rand ca a sa colega, Alina Gorghiu, este cea care a sesizat Comisia de la Venetia in cazul modificarilor aduse de PSD-ALDE in Justitie.Citu vorbeste si de situatia economica, atragand atentia ca scaderea investitiilor, in combinatie cu o crestere nesustenabila a cheltuielilor va fi decontata de generatiile care vin din urma."De aproape 4 ani de zile Romania e in picaj si doar PNL are curajul sa le spuna romanilor adevarul. Va asigur ca avem solutii pentru a repara Romania", spune Citu.face bilantul partidului in Parlament. Spune ca PNL a zdruncinat PSD si ALDE, a adus romanii la vot si a ajutat la obtinerea rezultatului de la referendumul pentru justitie.Spune ca, desi la motiunile de cenzura nu au reusit sa dea jos Guvernul, au reusit sa obtina tot mai multe voturi."PNL a reusit sa se impuna in fata celorlalti factori politici din Parlamentul Romaniei. PNL s-a diferentiat ca alternativa clara la ceea ce inseamna majoritate PSD-ALDE", spune Raluca Turcan."Klaus Iohannis trebuie sa treca si va trece intr-o alta etapa. Vom deschide un nou capitol pentru Romania care se intituleaza 'romanii cinstiti pe primul loc'", mai spune Turcan.- A venit si, vicepremierul Republicii Moldova. El sustine primul discurs al serii."Camd Fukuyama prezicea sfarsitul istoriei, parea ca si in Europa de Est se inchidea o lunga paranteza istorica, lasand loc libertatii. Cine ar fi crezut ca doua state unite de aceeasi limba vor fi unite si de tristele derapaje de la statul de drept?", spune Nastase.In discursul sau, premierul moldovean si-a aratat deschis sustinerea pentru Klaus Iohannis."Mi-as fi dorit ca atunci cand R. Moldova a fost capturata acum cativa ani, in fruntea ei sa se afle un presedinte ca Klaus Iohannis. Un veritabil om de stat care a dus o lupta pentru ca institutiile cheie de la Bucuresti sa ramana libere".A citat din Konrad Adenauer: "Cand toti ceilalti cred ca este sfarsitul, noi trebuie sa incepem"."Votul pentru Iohannis este un vot pentru Basarabia", a conchis Nastase.- Este intonat imnul Romaniei. Liderii PNL stau in prima linie in picioare, majoritatea cu mana la piept.- Printre cei prezenti sunt primarul Clujului, Emil Boc, dar si europarlamentarii Cristian Busoi si Rares Bogdan.- Peste 3.000 de liberali se afla in sala de Romexpo unde se desfasoara Consiliul National. Atmosfera este una etuziasta, transmite corespondentul Ziare.com.