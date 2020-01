USR cere politicienilor sa renunte la "tribalismul de partid": Iohannis a blocat un proiect bun doar pentru ca l-ar putea ajuta electoral

"Atotstiutori care au muncit toata viata la stat sau au facut doar afaceri cu statul, ca Iohannis sau Predoiu, blocheaza debirocratizarea"

USR initiase proiectul pentru a inlesni infiintarea de firme, facand procesul mai eficient si mai putin birocratic. Iohannis l-a retrimis joi in Parlament, cerand mai multe modificari."Desi interventiile legislative se pot inscrie in obiectivul reducerii sarcinilor administrative si stimularii antreprenoriatului, consideram ca unele dispozitii ale legii supuse reexaminarii pot genera anumite riscuri din perspectiva necesitatii asigurarii transparentei si concurentei loiale pe piata, precum si a consolidarii luptei impotriva evaziunii fiscale", arata presedintele in cererea de reexaminare Nasui sustine, intr-o postare pe Facebook, ca decizia nu a fost luata cu gandul la binele romanilor, ci la propriul interes electoral."Ce se zicea despre proiectul de debirocratizare de infiintare de firme inainte sa fie o miza electorala la mijloc: Atunci cand a trecut prin Senat, doamna Gorghiu (PNL) si domnul Badulescu (PMP) au sustinut proiectul pentru debirocratizare.Nu am discutat cu ei inainte de argumentarea din plen pe care o avem aici si cred ca au fost sinceri cand au vorbit.La Camera, insa, cand proiectul a avut sanse sa treaca, totul s-a schimbat. Culminand cu refuzul presedintelui Iohannis de a promulga proiectul.E sanatos pentru societatea noastra sa trecem peste tribalismul de partid si sa votam impreuna legi bune pentru Romania. De data aceasta, insa, presedintele Iohannis a blocat un proiect bun doar pentru ca ar putea ajuta electoral un adversar", a scris Nasui pe Facebook Nasui a explicat si ce beneficii ar fi adus proiectul daca ar fi intrat in vigoare, atat pentru romani, cat si pentru stat."Legea ar fi permis sa avem mai mult de un singur SRL in care sa fim asociati unici. Acum daca mai vrem sa ne mai facem o firma, trebuie sa detinem 99,99% din firma si sa dam unei rude 0,01%.Si ar mai fi permis sa infiintam o firma la noi acasa fara sa mai cerem acordul tuturor vecinilor cu care avem pereti comuni (sus, jos, dreapta, stanga) si fara sa mai fim limitati de numarul de camere. Asta cu conditia sa nu desfasuram activitate comerciala la noi acasa, ca sa nu fie deranjat niciun vecin", a explicat Nasui.El spune ca decizia presedintelui Iohannis arata si ca tara este in continuare incremenita in mentalitatea birocratiei."De ce a refuzat presedintele sa promulge legea asta? Din doua motive. In primul rand, pentru ca adopta o mentalitate functionareasca invechita, care isi doreste sa birocratizeze orice misca in Romania.In al doilea rand, pentru ca legea a fost un proiect al USR, iar asta ar fi insemnat sa dea o victorie legislativa USR-ului. Intr-un an electoral si cu zero interes pentru bunastarea Romaniei, cinismul a castigat.Proiectul de lege are semnaturi si de la PNL. Am luat special semnaturi de la toate partidele, tocmai ca sa fie cat mai mari sansele sa treaca proiectul. Ba, mai mult, proiectul a fost sustinut activ de PNL la Senat. Dar cand a ajuns la Camera cu sanse reale sa treaca, ce sa vezi? Lovitura de teatru. PNL-ul a devenit cea mai vocala opozitie la debirocratizare.Domnul Predoiu a venit la grupul nostru in plenul Camerei sa ne spuna sa-l retragem de pe ordinea de zi si sa ne explice ce rau ar fi ca romanii sa-si poata deschide usor firme.Ar fi fost hilar daca nu era atat de trist, sa-l vezi cum se contorsiona sa gaseasca argumente contra debirocratizarii. Orice motiv era bun. Cum adica sa nu ceri acordul vecinilor ca sa ai o adresa de corespondenta la tine acasa? Cum sa-si poata deschide oamenii mai multe firme? Vor face evaziune.Pot si acum sa-si faca cate firme vor, doar ca trebuie sa dea 0.01% din actiuni unei rude. Nu am scris lucrurile astea atunci, pentru ca nu am vrut sa fac o campanie negativa, dar acum sunt fortat sa le scriu", a mai povestit Nasui.Deputatul USR spune ca va continua sa promoveze masurile, va analiza cererea sefului statului de reexaminare si cum Parlamentul se intoarce din vacanta va relua procesul legislativ."Atunci cand ne mai intrebam de ce birocratia este atat de mare in Romania sa stim de ce. Pentru ca atunci cand creste birocratia, niciun privilegiat al statului nu zice nimic. Dar atunci cand ar putea sa scada apar atotstiutori care au muncit toata viata la stat sau au facut doar afaceri cu statul precum domnii Iohannis sau Predoiu sa blocheze.Romania este pe locul 55 in clasamentul Bancii Mondiale privind usurinta cu care se pot face afaceri, dupa Maroc si Cipru. A scazut constant in ultimii ani. In 2017 eram pe locul 36. Iar daca ne uitam la capitolul usurinta de a deschide firme suntem sub Burkina Faso, Grenada si Egipt.Asta ca sa intelegem de ce fug romanii din Romania. Sau de ce isi infiinteaza romanii firme in Estonia si in Anglia. Unde, apropo, totul se face pe Internet si dureaza doua ore. Pentru ca asa ne tine statul in subdezvoltare", conchide Nasui.