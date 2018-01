Demisia lui Tudose ajunge marti pe masa presedintelui Iohannis

Ziare.

com

"Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului, sa fie transmisa Administratiei Prezidentiale, in cursul zilei de maine (marti - n.r.), o adresa oficiala in acest sens", se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului remisConform procedurilor, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , va lua act de demisia din functie a prim-ministrului Mihai Tudose si va emite decretul de vacantare a postului, precum si decretul de numire a unui alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar pentru a indeplini atributiile prim-ministrului pana la formarea noului Guvern."Ambele decrete prezidentiale vor intra in vigoare odata cu publicarea lor in Monitorul Oficial", se mai precizeaza in comunicatul Executivului.