Iohannis a facut consultari la telefon. Audierile si votul ar putea avea loc sambata. Se va intra in grupuri de 10, cu masti si manusi in Parlament

in plen parlamentarii vor intra in grupuri de cate 10 pentru a vota

Citu si-a depus joi mandatul de premier desemnat

De mai bine de o luna avem guvern interimar

Consultarile au avut loc prin sistem de teleconferinta , dupa ce premierul interimar Ludovic Orban a anuntat ca se va autoizola la Vila Lac 1, pentru ca senatorul PNL Vergil Chitac a fost confirmat cu noul coronavirus, iar cei doi au intrat in contact."Avand in vedere situatia actuala, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis sa faca consultarile cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim-ministru, prin sistem de teleconferinta", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Calendarul stabilit joi nu a fost respectat, astfel ca discutiile s-au terminat mult mai rapid decat era stabilit.- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat ca presedintele Klaus Iohannis l-a informat, in consultarile pe care le-a avut, prin teleconferinta, ca"Presedintele mi-a explicat ca se gandeste la o noua nominalizare din partea PNL, a lui Ludovic Orban", a declarat Tariceanu, la Digi24.Tariceanu i-a transmis presedintelui ca ALDE nu poate accepta un guvern din care sa mai faca parte Ludovic Orban si Florin Citu, numind desemnarile acestora "neinspirate".- Surse citate de televiziunile de stiri anunta ca presedintele Klaus Iohannis il va desemna tot pe Ludovic Orban premier.- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a transmis social democratilor sa voteze noul guvern pentru ca, spune el, este nevoie de un executiv stabil, au declarat surse politice pentru Digi24. Potrivit acestora, Ciolacu le-ar fi spus colegilor de partid ca activitatea Parlamentului ar putea sa fie suspendata in curand, astfel ca e nevoie ca noul guvern sa fie investit cat mai repede.- Daca Iohannis il va desemna tot pe Ludovic Orban premier, procedura de investire a Guvernului va fi una cu totul noua, pentru ca acesta se afla in autoizolare la Vila Lac. Cel mai probabil,, au precizat surse politice pentru Digi24.- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa se reuneasca vineri, la ora 17:00, pentru a stabili calendarul investirii noului Guvern.Potrivit unor surse parlamentare, citate de Agerpres,Sursele citate au mentionat ca, purtand masti si manusi de protectie.- Si social-democratii au vorbit cu seful statului, dar nu dau detalii despre ce au discutat. Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a postat un scurt mesaj pe Facebook, insotit de doua fotografii, in care spune ca "PSD va actiona responsabil. Romania trebuie sa aiba urgent un guvern functional!"- USR a discutat deja cu presedintele Klaus Iohannis, anunta deputatul Claudiu Nasui.Acesta precizeaza ca s-a vorbit despre a treia propunere de premier si se pare ca seful statului vrea sa il nominalizeze tot pe Ludovic Orban."S-a discutat si despre care va fi a 3-a propunere de prim-ministru. Decizia pe care intelegem ca o va lua domnul Iohannis este sa-l nominalizeze inca o data pe domnul Orban, desi acesta este, mai nou, izolat la domiciliu. Domnul Iohannis ne-a spus ca poate foarte bine conduce si prin telefon si video-conferinte. De asemenea, s-a discutat putin despre cum putem debloca in plina criza epidemiologica situatia din Parlament", scrie Claudiu Nasui pe Facebook.Totodata, deputatul USR spune caEste greu de crezut insa aceasta varianta, pentru ca inainte de vot trebuie audiati ministrii in comisii.- Momentan nu se stie daca va fi respectat calendarul anuntat joi seara . De la aceasta ora erau chemati reprezentantii Partidului National Liberal, iar de la 13:30 cei ai Partidului Social Democrat.Uniunea Salvati Romania a fost invitata de la ora 14:00, iar de la ora 14:30 vine Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania. Klaus Iohannis a invitat reprezentantii Partidului Miscarea Populara la consultari incepand cu ora 15:00, pe cei de la ALDE la 15:30, iar Grupul parlamentar Pro Europa la ora 16:00.Consultarile pentru desemnarea unui nou premier ar trebui sa se incheie, daca se respecta calendarul initial, la ora 16:30, cu discutiile intre Klaus Iohannis si Grupul parlamentar al minoritatilor nationale. Florin Citu si-a depus, joi, mandatul de premier desemnat , anuntul fiind facut de Administratia Prezidentiala."Domnul Florin Vasile Citu si-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat. Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a luat act de aceasta decizie", a transmis Administratia Prezidentiala.Decizia a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, pentru a da votul de investitura Cabinetului Citu.Ulterior, Florin Citu si-a justificat hotararea pe Facebook, afirmand ca gestul sau de a renunta la mandatul de premier desemnat trebuie "interpretat in contextul prin care trece astazi Romania". Astfel, el anunta ca ramane la Ministerul de Finante si ca Ludovic Orban trebuie sa fie premierul Romaniei Iata Reactii la cald dupa ce Citu si-a depus mandatul de premier desemnat Existau sanse foarte mari ca noul Executiv sa primeasca voturile necesare investirii, totusi, Florin Citu a luat o decizie la care nimeni nu se astepta.PNL, care s-a tinut mult timp pe pozitii declarand ca va vota impotriva propriului guvern pentru a fi declansate alegeri anticipate, intr-un final a anuntat ca va vota pentru.Pentru si cu voturile la vedere au anuntat ca vor vota si USR, PMP, ALDE, Pro Romania, UDMR si minoritatile nationale. Chiar si din randurile PSD erau parlamentari dispusi sa treaca Guvernul Citu, desi oficial s-a anuntat ca PSD asigura doar prezenta, dar nu voteaza pentru De mai bine de o luna, Romania are un Executiv interimar, dupa ce in 5 februarie, la doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura.Ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier , cu scopul de a declansa anticipatele.In 25 februarie, Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat , dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Iohannis a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat, astfel ca seful statului l-a propus pe Florin Citu premier