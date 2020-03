Iohannis cheama iar partidele la consultari pentru a gasi un nou premier, dupa ce Citu si-a depus mandatul

LIVE TEXT

De mai bine de o luna avem guvern interimar

Acestea urmeaza sa aiba loc vineri, incepand cu ora 13.00."Am decis convocarea consultarilor cu partidele parlamentare, maine, incepand cu ora 13.00. Nu avem timp de pierdut", a anuntat Iohannis.Presedintele a facut apel la parlamentari "sa lucreze cu celeritate, astfel incat saptamana viitoare sa fie investit un Guvern cu puteri depline, un guvern impreuna cu care pot sa ma dedic suta la suta combaterii efectelor raspandirii noului coronavirus, avand atunci la dispozitie toate parghiile pentru a lua masurile ce se impun".Totodata, seful statului a tinut sa precizeze ca Florin Citu a dat dovada de maturitate politica in momentul in care a decis sa renunte la mandatul de premier desemnat."Domnul Florin Citu si-a depus azi mandatul de premier desemnat, un gest politic pe care il respect. E o hotarare care dovedeste maturitate politica", a subliniat Iohannis.Decizia lui Florin Citu a fost luata cu putin timp inainte de sedinta celor doua Camere ale Parlamentului, care trebuia sa aiba loc la ora 16:00, pentru a da votul de investitura Cabinetului.Existau sanse foarte mari ca noul Executiv sa primeasca voturile necesare investirii, totusi, Florin Citu a luat o decizie la care nimeni nu se astepta.- Domnul Florin Citu si-a depus azi mandatul de premier desemnat, un gest politic pe care il respect. E o hotarare care dovedeste maturitate politica.- Vreau sa subliniez ca aceasta decizie nu schimba cu nimic faptul ca Romania are un Guvern care functioneaza, Guvernul Orban, care ia toate deciziile necesare pentru a stopa infectia cu coronavirus. Datorita acestor masuri, drastice, in Romania numarul celor diagnosticati a ramas destul de mic.- Suntem cu totii responsabili sa gasim cat mai urgent o solutie democratica la actuala situatie politica. Asadar,- Nu avem niciun moment de pierdut. Solicit imperativ Parlamentului sa lucreze cu celeritate, astfel incat saptamana viitoare sa fie investit un Guvern cu puteri depline, un guvern impreuna cu care pot sa ma dedic suta la suta combaterii efectelor raspandirii noului coronavirus, avand atunci la dispozitie toate parghiile pentru a lua masurile ce se impun.- Prioritatea zero in aceste zile este protejarea sanatatii oamenilor. De aceea, repet, rafuielile si meciurile politice nu-si au deloc rostul in actualul context.- Traversam o perioada foarte complicata, fara precedent, in care lucrurile evolueaza rapid si imprevizibil. Autoritatile care gestioneaza situatia creata de noul coronavirus au luat din timp masurile necesare pentru a limita efectele negative. Dar pentru a fi cu adevarat eficiente, aceste masuri, instituite de guvern, trebuie urmate cu strictete de fiecare dintre noi.- Respectarea fara exceptie a regulilor de igiena reprezinta principala linie de aparare impotriva raspandirii virusului si cu totii putem contribui din acest punct de vedere la diminuarea riscului de contaminare.- Limitarea cat de mult posibil a contactului social, evitarea aglomeratiilor, flexibilizarea programului de lucru sunt alte masuri care contribuie foarte mult la reducerea transmiterii virusului.- Carantina sau autoizolarea acolo unde se impun sunt obligatorii, oricat de neplacute ar fi sau oricat disconfort temporar ar crea. Nedeclararea tuturor informatiilor catre medici si ignorarea restrictiilor de autoizolare sau de carantina pot avea efecte foarte grave atat asupra persoanei care face aceste lucruri, cat si asupra apropiatilor sai sau chiar asupra intregii comunitati.- Impiedicand raspandirea virusului in comunitate, castigam timp pretios pentru a lupta cu acest flagel. Comportandu-ne responsabil si prudent sprijinim in mod direct atat medicii, cat si oamenii bolnavi care au realmente nevoie de ingrijire de specialitate.- Peste tot in lume, in cazul unei epidemii sau pandemii, sistemul medical este supus unei presiuni uriase. Depinde de fiecare dintre noi sa punem umarul la atenuarea acestei presiuni. Ajutand medicii, ii ajutam practic pe semenii nostri a caror viata sau sanatate ar fi in mare pericol fara asistenta medicala.- Dragi romani, o atitudine prudenta si responsabila nu echivaleaza sub nicio forma cu panica., anxietate si comportamente irationale. Daca auziti un zvon, nu il raspanditi mai departe si descurajati-i pe ceilalti sa o faca!Urmariti comunicarile publice facute de institutiile statului, urmariti canalele oficiale de transmitere a stirilor. Am constatat cu totii cat de mult rau pot produce asemenea stiri false, precum cele care circula acum.- Intr-o forma sau alta, intr-o proportie mai mare sau mai mica, toti suntem afectati de contextul actual. Sunt sectoare ale economiei care sufera pierderi grele in aceste zile, sunt multe companii a caror activitate este periclitata.- Din acest motiv, am prezidat ieri prima sedinta a unui grup de lucru interinstitutional constituit special pentru a identifica acele cai si solutii directe menite sa sprijine aceste sectoare si mediul de afaceri. In urma procesului de analiza, vom veni cu masurile care pot ajuta direct si eficient.- Desi nimeni nu poate oferi garantii, sunt optimist ca vom trece impreuna cu bine peste aceasta grea incercare pentru romani si pentru Romania. Separati suntem slabi in fata oricarei vulnerabilitati, pe cand impreuna, cu omenie, incredere si spirit de intrajutorare, vom reusi sa depasim toate obstacolele.De mai bine de o luna, Romania are un Executiv interimar, dupa ce in 5 februarie, la doar trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis prin motiune de cenzura.Ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier , cu scopul de a declansa anticipatele.In 25 februarie, Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat , dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca Iohannis a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat, astfel ca seful statului l-a propus pe Florin Citu premier