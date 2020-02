Iohannis il desemneaza tot pe Ludovic Orban premier, cu scopul de a declansa anticipatele

Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern.

LIVE TEXT

Il desemnez pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern.

Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis

Ziare.

com

Seful statului a spus insa, din nou, ca isi doreste alegeri anticipate, acestea fiind, in opinia sa, cea mai corecta solutie in acest moment."Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus,, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern.", a declarat presedintele Klaus Iohannis.La consultarile de azi, PNL l-a propus tot pe Ludovic Orban pentru functia de premier, PSD pe Remus Pricopie, iar USR pe Dacian Ciolos. Celelalte partide nu au facut nicio propunere.Totodata, PNL, USR si UDMR s-au declarat in favoarea declansarii alegerilor anticipate, afirmand ca se vor asigura ca noul guvern va primi not negativ de doua ori in Parlament.- Am terminat sesiunea de consultari si sunt in masura sa va spun cateva concluzii. Sa recapitulam pe scurt: avem un guvern liberal care a dorit sa reformeze multe programe in interesul Romaniei. A dorit sa repare greselile facute de guvernele PSD. Pe de alta parte, avem un PSD care are foarte multi parlamentari si se opune acestor schimbari.- Doar ultimul exemplu este elocvent. Guvernul Orban a dorit sa reintroduca alegerea primarului in doua tururi. PSD nu a dorit si a depus motiune. Ieri a trecut.- Dupa parerea mea, solutia corecta in aceasta situatie este intoarcerea la electorat. Mai bine spus, inseamna anticipate. Sunt prima mea optiune, am prezentat partidelor aceasta optiune, unii au fost de parere ca e bine, altii ca trebuie sa se mai consulte in partid.- Majoritatea partidelor au nevoie de discutii interne si inteleg. Sper sa se intample foarte repede. Pana atunci, putem face urmatorul pas, care este desemnarea unei persoane pentru formarea unui nou guvern.Dupa trei luni de la investire, Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura, cu votul a 261 de senatori si deputati de la PSD, UDMR si de la alte partide.Iata cum s-a desfasurat dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura initiate de social-democrati In aceste conditii, Guvernul Orban va continua sa isi desfasoare activitatea la Palatul Victoria, dar va avea atributii restranse, in calitate de Executiv interimar pana la numirea unui nou premier si instalarea altui Guvern.Dupa consultarile cu partidele parlamentare, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa desemneze viitorul premier.Daca doua propuneri consecutive de premier vor fi respinse de senatori si deputati, presedintele Romaniei poate dizolva Parlamentul, urmand sa fie convocate alegeri legislative anticipate.